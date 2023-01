Vanwall Vandervell S: le foto

I tedeschi di ByKolles non stanno avendo molta fortuna con il loro ingresso nel WEC. Hanno provato ad entrare nel World Endurance Championship nel 2022 e nel 2023 continuano ad avere problemi… il che non li fa arrendere e continuare a migliorare il loro prototipo LMH attraverso la stasrtup tedesca Vanwall che ha annunciato, solo una settimana fa, che sarebbe andata a Le Mans con la sua Vandervell 680 Hypercar. Sarà la prima volta dal 1961 che al prestigioso evento un’auto indosserà il logo Vanwall. E ora il team sta portando sul mercato un paio di compatte chiamate Vandervell S e Vandervell S Plus.