Kia EV6: prezzi e allestimenti del crossover elettrico

Kia ha annunciato di aver aperto gli ordini per la nuova EV6. Il crossover elettrico coreano viene proposto con tre configurazioni e un listino con prezzi a partire da 49.500 euro per la versione entry level a trazione posteriore, fino a un massimo di 69.500 euro per la top di gamma GT con trazione integrale.

Con un’autonomia stimata di oltre 510 km, emissioni zero e ricarica ultrarapida da 800 V, la Kia EV6 è il primo Battery Electric Vehicle (BEV) del nuovo corso del design di Kia ispirato dalla filosofia “Opposites United” che esibisce un design orientato al futuro e numerosi dettagli high-tech.

La capacità di ricarica a 800 V permette alla EV6 di passare dal 10 all’80% di carica della batteria in soli 18 minuti, mentre la versione sportiva GT dichiara auto scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, con una velocità massima di 260 km/h.

Equipaggiamento di serie

Nella già completa versione d’attacco, la Kia EV6 è proposta sia nella variante a trazione posteriore che integrale. L’equipaggiamento di serie comprende i fari full led con tecnologia a riflessione, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega da 19”.

All’interno troviamo un doppio schermo da 12,3” con Android Auto ed Apple CarPlay. Oltre a disporre dei servizi UVO Connect, il Kia Navigation System potrà aggiornare la cartografia da remoto, con tecnologia Over The Air (OTA), scaricando i nuovi dati di navigazione direttamente dalla rete.

I sedili sono rivestiti in tessuto nero misto pelle e dispongono del sistema di riscaldamento, così come il volante. Non mancano tutti i sistemi di assistenza alla guida più avanzanti: FCA (con funzione Junction), LFA, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera con linee guida dinamiche.

L’equipaggiamento high-tech è completato con il sistema Smart Key, il Wireless Phone Charger e il Blind Spot Collision Avoidance Assist. Per quanto riguarda invece il powertrain e la batteria, la Kia EV6 monta una pacco da 77,4 KWh in configurazione RWD con potenza massima di 229 CV e un’autonomia stimata di 510 Km. In alternativa è disponibile la più potente versione AWD con due motori per un totale di 325 CV ed autonomia stimata di 490 km.

Kia EV6 GT Line e GT

La versione GT Line della Kia EV6 ha in dotazione i fari full LED con fascio adattivo intelligente, il Mood Lamps, l’impianto audio Meridian Premium Sound System e il sistema Head Up Display con realtà aumentata. Il reparto sicurezza comprende anche il Blind Spot View Monitor (BVM), il Sorround View Monitor, il Parking Collision Avoidance Assist e il Remote Smart Parking Assist.

All’interno la versione top di gamma della EV6 monta edili con regolazioni elettriche (guidatore con memoria) e funzione Relaxion. L’allestimento include anche delle novità tecnologiche di alto profilo come la pompa di calore, il portellone ad apertura intelligente, la frenata di emergenza con funzione “svolta” e “attraversamento”.

Vera novità tecnologica è il sistema Highway Driving Assist che, oltre al mantenimento della vettura in posizione perfettamente centrata all’interno della corsia durante la marcia autostradale, supporta il guidatore nei cambi di corsia in piena sicurezza scannerizzando lo spazio intorno all’auto e agendo sul piantone dello sterzo al semplice movimento dell’indicatore di direzione da parte del guidatore.

Meccanica

Dal punto di vista meccanico la Kia EV6 GT vanta una potenza di 585 CV che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 260 km/h e un’autonomia stimata di 400 km. Sfoggia inoltre i cerchi in lega da 21 pollici con pneumatici Michelin ad alte prestazioni, impianto frenante in linea con l’offerta delle più moderne supercar. Gli interni saranno caratterizzati dai sedili sportivi a guscio con inserti a contrasto in colore “Neon“.