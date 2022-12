Una nuova Panda elettrica arriva dalla Cina

Si Chiama Panda Mini EV, ma non ha niente a che vedere con la nostra e ben più famosa Fiat Panda. Stiamo parlando di una piccola citycar 100% elettrica prodotta dal colosso cinese Geely che porta il nome dell’omonimo animale, particolarmente famoso in Cina e simbolo del WWF.

Panda Mini EV: dimensioni ultra compatte

Lunga 306 cm, larga 152, alta 160, con un passo di 201 cm, la Panda Mini EV si va ad inserire nel segmento delle piccole citycar che in Cina risulta molto affollato e combattuto e vede la Wuling HongGuang Mini EV – piccola elettrica lunga 291 cm – come modello più gettonato.

Panda Mini EV: piacerà alle donne

Questa nuova Panda si presenta come una vettura simpatica che strizza l’occhio ad una clientela femminile. Dal punto di vista estetico si distingue per i proiettori anteriori a LED dalla forma rotonda, dagli specchietti che richiamano le orecchie di un Panda e dalle finiture in plastica nera sui paraurti che aiutano a proteggere dalle piccole collisioni e dagli urti da parcheggio. L’interno della vettura richiama l’aspetto degli esterni e risulta rifinito da accostamenti cromatici vistosi, tra cui spicca il colore rosa della plancia. La plancia ospita un display touch dedicato alle funzioni del sistema di infotainment, mentre la strumentazione è 100% digitale. La versatilità della vettura passa anche dalla presenza di numerosi vani porta oggetti, senza dimenticare il tetto panoramico apribile che regala luce all’abitacolo.

Motore e Prezzo

Meccanicamente, l’auto è spinta da un motore elettrico che eroga 40 CV e risulta alimentato da una batteria litio-ferro-fosfato, che dovrebbe offrire un’autonomia di circa 150 km. LA vettura che ha debuttato in anteprima sotto i riflettori di un centro commerciale della città di Hangzhou verrà venduta in Cina nel corso del 2023 ad un prezzo pari all’equivalente di 6.000 euro.