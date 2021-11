Una Ferrari F50, ma immaginata nel 2021

La Ferrari F50 nacque nel 1995 per celebrare i cinquant’anni dalla nascita del Cavallino Rampante. Fu una supercar che ebbe il difficile compito di sostituire la gloriosa e grandiosa F40 della decade precedente, tuttavia non riuscì completamente nel compiere l’impresa. Venne prodotta fino al 1997 in 349 esemplari, ma qualcuno ha provato a immaginare questa incredibile vettura di Maranello come una figlia del nostro tempo, quindi come se fosse stata concepita nel 2021. L’idea è venuta allo studio olandese Ugur Sahin Design creando la Project Fenix.

Tra passato e presente

La missione della Project Fenix non è semplice, ma lo studio olandese ha cercato di equilibrare la tradizione con l’attualità, dando vita a una vettura che in larga parte riprendere gli stilemi originali della supercar di Ferrari, coniugandoli con l’immagine modernizzata di una fuoriserie degli anni ’90 del secolo scorso. Ecco quindi, che sul frontale abbiamo delle prese d’aria più grandi rispetto alle originali, mentre i gruppi ottici sia davanti che dietro sono stati modernizzati con un disegno più sottile e aggressivo. L’enorme alettone posteriore “a maniglia” e la linea nera della carrozzeria sono riferimenti espliciti alla F50 originale. La sportiva del Cavallino Rampante era una biposto a motore centrale fornita di un tetto removibile in stile targa, ma questo aspetto – probabilmente – non è stato conservato sulla Project Fenix.

Sotto al cofano

L’originale di Maranello aveva un 4.7L V12 da 520 CV e 470 Nm di coppia, vicino a quello che veniva utilizzato dalla Scuderia Ferrari in Formula 1, nella sua epoca. Le prestazioni erano sbalorditive, tanto che l ‘accelerazione 0-100 km/h avveniva in 3,7 secondi, mentre la velocità massima era di oltre 325 km/h, il tutto contornato dal suono di un dodici cilindri capace di arrivare a 8.500 giri/min. Ugur Sahin non ha dichiarato quale sia la sua intenzione, quindi se trasformare la Project Fenix da studio di design a vettura vera e propria, ma l’azienda ha già supervisionato una manciata di supercar costruite su misura. Chissà quale motore adotterà, qualora decidesse di passare dalla fantasia alla realtà.