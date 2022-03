Un pick-up Chevrolet diventa una cabriolet a 7 posti

Qualcuno ha mai pensato di prendere un pick-up Chevrolet e convertirlo in una bassa, sproporzionata e fantasiosa cabrio da 7 posti a sedere? Beh, la riposta è sì, e questo esemplare made in USA ne è l’esempio, quando la realtà supera il sogno. Il veicolo originale è stato tagliato, ridipinto, spogliato del suo tetto e convertito a modo di limousine a cielo aperto, ma la vera particolarità è che il telaio non è stato allungato, ma è ancora quello originale. Sicuramente sorprendente.

La Krew Kut

L’auto è stravagante ed è stata battezzata Krew Kut, un gioco di parole che deriva dal nome del modello originale, una Chevrolet heavy-duty crew-cab del 1992. Un termine quest’ultimo che indica la versione con abitacolo e cassone allungati, con gemelle al retrotreno. La lunghezza di partenza di questo veicolo era di 6,7 metri, la stessa che è stata mantenuta nell’elaborazione. All’apparenza, però, la Krew Kut sembra più lunga perché manca il tetto e soprattutto per la presenza dell’inedita terza fila di sedili. L’auto vanta poi delle migliorie, come delle sospensioni idrauliche, un frontale derivato da una una Cadillac Escalade, delle luci posteriori di una Toyota Supra e un interno dove compaiono 3 file di sedili, per 7 posti complessivi.

Motore pazzo

Non poteva mancare una bella dose di follia, non solo quella estetica che è evidente anche a occhio nudo, ma quella legata alle prestazioni. Sotto all’immenso cofano non può che esserci un V8 robusto e rumoroso in pieno stile americano, un bel General Motors della famiglia LS, portato a 652 CV, trasmessi unicamente alle ruote posteriori. Cavalleria ben più alta di quella di una BMW M5 CS, a spingere un peso che è di appena 1.406 kg. Una bella cura dimagrante che fa di questo pazzo pick-up a 7 posti un oggetto ben più leggero di una berlina compatta, qualcosa di stupefacente.