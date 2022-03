Chevrolet Monte Carlo SS: in vendita esemplare con meno di 1000 km

Ci sono sicuramente delle muscle-car più note e ammirate tra quelle prodotte da Chevrolet, a cominciare dalla Corvette e dalla Camaro, ma un vero appassionato della Nascar anni ’80 non può non avere un debole per la Monte Carlo.

La terza generazione di questo modello venne costruita tra il 1981 e il 1988 e utilizzava la stessa piattaforma della Olds Cutlass Supreme, della Pontiac Grand Prix e della Buick Regal e, come quelle auto, era più un veicolo di lusso invece che un missile stradale, almeno nella sua forma base. Ma a partire dal 1983, Chevy offrì una versione SS, con paraurti e finiture sportive con un colore specifico, un nuovo muso leggermente più aerodinamico e un V8 da 5,0 litri e 183 CV di potenza.

L’esemplare in vendita

Nel 1987, anno di immatricolazione di questo esemplare, esistevano certamente delle concorrenti con una dose di cavalleria certamente più ingombrante, tuttavia grazie al suo look la Monte Carlo SS continuava ad avere un bel appeal. Il merito va sicuramente alla sua vernice nera, alla grafica rossa e ai cerchi in lega profondi. Probabilmente gli interni in velluto bordeaux non esaltano il lato corsaiolo dell’auto, ma sicuramente rappresentano una bella testimonianza di cosa furono gli anni ’80.

E con appena 607,8 miglia (circa 1.000 km) sul tachimetro, questa vettura regalerà davvero un’autentica esperienza anni ’80. Ha avuto un solo proprietario da nuova ed è stata recentemente tagliandata e rimessa in servizio pronta per la vendita. L’aria condizionata, una lunga serie di dispositivi e il cruise control montato di fabbrica significano che si può andare piano con stile.

Il prezzo

La concessionaria di auto d’epoca con sede nel Missouri, Daniel Schmitt & Co., ha messo in vendita questa Monte Carlo a 59.900 dollari. A primo impatto potrebbe sembra una cifra fuori mercato, ma in realtà sembra un valore in linea con la condizione perfetta dell’auto, che è come se fosse appena uscita dal concessionario.