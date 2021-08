Chevrolet SS Monte Carlo: in vendita un esemplare speciale

La Nascar è una competizione molto speciale per il pubblico degli Stati Uniti, un fenomeno di culto che muove migliaia di persone in tantissimi autodromi in lungo e in largo nel Paese. Fino agli inizi del nuovo millennio, in corrispondenza delle vittorie ottenute nella Nascar si ottenevano grandissimi risultati commerciali. Per questo motivo, le Case automobilistiche si sfidavano per la supremazia in pista, che avrebbe comportato ricchi benefici successivi. Chevrolet, uno dei marchi più vittoriosi di questa categoria del motorsport, ha voluto omaggiare uno dei suoi piloti più vincenti e sfortunati, Dale Earnhardt, detto “The Intimidator”, deceduto nel 2001 per un incidente in gara, con la Signature Series della Monte Carlo SS, ispirata alla macchina da corsa ufficiale.

Caratteristiche

Questa Monte Carlo SS del 2002 di colore nero, porta le firme del figlio Dale Earnhardt Jr. e il numero 88 sul cruscotto lato passeggero, mentre fra il motore e il bagagliaio ci sono quelle di altri membri del team. Questa particolare auto è in vendita online per 21.833 dollari (circa 18.600 euro al cambio attuale). Questo specifico esemplare ha avuto un solo proprietario e ha percorso solo 29.923 miglia (meno di 50.000 km) sulle spalle. L’auto è completamente originale e possiede anche un certificato di autenticità , che identifica questa Monte Carlo SS Dale Earnhardt Signature Series come l’unità 1.935 su un totale di 3.333 esemplari prodotti. A disposizione ci sono anche tanti altri documenti che difficilmente si possono reperire, come: due adesivi per i finestrini, un certificato di autenticità, la lettera del cliente, il modulo di assemblaggio, il pannello del bagagliaio, l’adesivo del contenuto delle parti, tutta la documentazione dello stabilimento produttivo e altro.

Motore non troppo performante

L’auto in questione non è una vera e proprio auto da corsa, infatti la Chevrolet Monte Carlo SS aveva un motore 3.8L V6 sovralimentato, che offriva solamente 200 CV per 305 Nm di coppia. Era disponibile solo con un cambio automatico a quattro rapporti che distribuiva la potenza alle ruote anteriori, una soluzione inconsueta per un modello di origine americana.