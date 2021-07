Chevrolet Camaro by Hennessey: ecco la “Exorcist” da 1000 CV

Per celebrare il trentesimo anniversario dell’azienda, Hennessey ha realizzato una versione “Exorcist” della Chevrolet Camaro. La tiratura di questo veicolo sarà limitata, mentre tutta l’auto sarà riconoscibile per dei badge commemorativi su misura e per una livrea rossa e nera unica. Ogni auto riceverà un numero di costruzione personale, inciso sulla targa del telaio dell’auto. Il prezzo sarà di circa 135.000 dollari, ma sicuramente ne varrà ogni singolo centesimo, visto il progetto audace ed estremamente sportivo.

Caratteristiche

Il modello in edizione speciale possiede il compressore aggiornato, il sistema di induzione dell’aria ad alto flusso e l’albero a camme personalizzato dell’Esorcista di serie, insieme alle molle delle valvole, ai sollevatori e alle aste di spinta aggiornate. L’auto riceve anche un convertitore catalitico ad alto flusso e una calibrazione della gestione del motore HPE della Camaro standard. John Hennessey, CEO di Hennessey, ha dichiarato:

La Exorcist è il simbolo delle muscle car americane e ha delle prestazioni capaci di mettere in imbarazzo quasi tutte le auto del pianeta. Produciamo auto veloci dal 1991, quindi il nostro 30th Anniversary Exorcist riunisce tutto ciò che sappiamo fare in una feroce cacciatrice di supercar.

1000 CV di potenza

Le prestazioni della Camaro da 1000 CV sono pazzesche, infatti la velocità massima è di 349 km/h mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h si copre in appena 2,1 secondi. Questo modello in edizione speciale può essere declinato come cabriolet o coupé, con una scelta di trasmissioni manuali o automatiche. L’azienda afferma che è disponibile sia per i clienti statunitensi che per quelli mondiali. I 30 modelli in edizione speciale completeranno la gamma di modelli del marchio Exorcist, che originariamente è uscito nel 2017 come rivale della Dodge Demon.