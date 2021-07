Hennessey VelociRaptor 400: un Ford Bronco da 400 CV

Lo scorso autunno Hennessey aveva annunciato una Ford Bronco V8 con 750 CV, ma il suo prezzo di 225.000 dollari aveva posizionato il modello fuori dalla portata della maggior parte dei clienti. Ora l’azienda sta lavorando a una variante più economica, nota come VelociRaptor 400.

Upgrade meccanico

Questo nuovo tuning del fuoristrada dell’Ovale Blu monta un V6 biturbo da 2,7 litri che è stato dotato di un sistema di induzione dell’aria ad alto flusso, un nuovo scarico e un software di gestione del motore aggiornato. Grazie a queste modifiche la potenza sale da 330 CV e 563 Nm di coppia a 405 CV e 682 Nm.

Un aumento di 75 CV e 119 Nm che consente al modello di accelerare da 0-60 mph (0-96 km/h) in 4,9 secondi, non molto più lento della Jeep Wrangler Rubicon 392.

Ritocchi estetici

Oltre agli aggiornamenti delle prestazioni, il VelociRaptor 400 è dotato di paraurti per impieghi gravosi, pedane laterali retrattili e ruote da 18 pollici avvolte da pneumatici fuoristrada da 35 pollici. A completareil quadro ci sono le luci ausiliarie a LED, i poggiatesta ricamati, le targhe numerate singolarmente e il marchio speciale.

2 o 4 porte, con o senza capote

Il modello sarà disponibile nelle configurazioni a due o quattro porte con o senza capote. Il VelociRaptor 400 è attualmente disponibile per l’ordine e il pacchetto costa 24.950 dollari. Ciò significa un totale di $ 80.000 prendendo in considerazione il prezzo base del Bronco Wildtrak. E l’azienda fornisce anche una garanzia di 3 anni e 36.000 miglia. La produzione sarà limitata a 200 unità per il 2021 e aumenterà a 250 unità l’anno prossimo.