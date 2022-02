Cadillac Escalade: arriva anche in Italia, i prezzi

Se dici SUV di lusso, negli USA, la Cadillac Escalade è uno dei primi prodotti che vengono alla mente. Giunta, lo scorso anno, alla sua quinta generazione, l’imponente sport utility americana nata nel 1999 sbarca oggi in Italia, importata come di consueto per questo tipo di prodotti yankee dal Gruppo Cavauto.

E in queste ore è rimbalzata la notizia che il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo l’ha ricevuta in regalo dalla sua fidanzata Georgina per i suoi 37 anni. Un regalo piuttosto costoso…

Mastodontica

Rispetto alle dimensioni, da brava Cadillac a Stelle e Strisce, le sue cifre sono da vera King-Size. Viene infatti proposta con due carrozzerie: normale o a passo lungo. La prima, ‘la piccola’ misura 538 cm in lunghezza, 205 cm in larghezza e 194 cm in altezza, con un passo di 307 cm. La versione large raggiunge i 576 cm in lunghezza, è più larga di 2 cm rispetto alla versione standard e vanta un passo da limousine di ben 340 cm. 722 litri è la capacità di carico del bagagliaio, ma raggiunge i 1.117 litri sulla versione più grande. In entrambi i casi l’abitacolo offre ospitalità per 7 passeggeri.

Le motorizzazioni

Per quanto riguarda le motorizzazioni tre sono le proposte meccaniche: il V8 da 6,2 Litri aspirato con 420 CV e 624 Nm di coppia massima, il sei cilindri in linea turbodiesel da 3,0 Litri con 277 CV e 624 Nm o la versione, poco probabile, bi-fuel benzina-gpl. La trasmissione, per tutte le versioni, è affidata al cambio automatico Hydra-Speed a dieci rapporti con trazione integrale.

Telaio raffinato

La nuova Cadillac Escalade promette un comfort migliorato grazie alla nuova sospensione adattiva Air Ride abbinata al sistema Magnetic Ride Control che, grazie a sensori specifici che ‘leggono’ la strada è in grado di modificare ad hoc la compressione degli ammortizzatori riducendo il rollio e il beccheggio da grande SUV. Il guidatore può inoltre scegliere di ribassare le sospensioni di 5 cm per agevolare l’ingresso e l’uscita dall’abitacolo. E per finire al posteriore monta un schema multi-link indipendente.

Lusso e tecnologia

L’abitacolo della Cadillac Escalade è un misto di lusso e iper-tecnologia, con ben tre schermi: uno da 7,2 pollici a lato del guidatore, uno da 14,2 pollici che funge da quadro strumenti e uno da 16,9 pollici per il sistema di infotainment. I passeggeri posteriori dispongono inoltre di due schermi di tipo touch da 12,6 pollici. E se non bastasse il navigatore dispone di un sistema di realtà aumentata che combina le immagini reali con le informazioni di navigazione.

In Italia la Cadillac Escalade viene importata con due allestimenti. La Escalade Sport ha un listino che parte da 138.980 euro (IVA esclusa), mentre la Sport Platinum arriva fino a 162.480 euro.