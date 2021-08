Un carro armato in garage può costare 250 mila euro di multa

A volte ci siamo occupati di importanti raccolte di auto storiche o da sogno, ma questo tipo di collezionismo rientra nei ranghi della normalità. C’è, invece, chi punta su oggetti più esotici. È il caso dell’84enne tedesco di cui ci occupiamo oggi. L’anziano signore ha messo insieme una ricca raccolta di cimeli risalenti alla seconda guerra mondiale. Fra questi, un carro armato Panther, che gli ha fatto guadagnare la scena.

Una sua uscita con quel mezzo, infatti, ha richiamato l’attenzione della gente, che ha segnalato la cosa alle forze dell’ordine. Così il suo garage, nel 2015, è stato passato al setaccio, rinvenendo all’interno anche un cannone anti-aereo e un missile. Per lui è quindi iniziata una trafila di guai, perché la legge tedesca è molto severa con chi detiene armi da guerra. L’anziano collezionista tedesco, sprovvisto della necessaria licenza richiesta in casi del genere, è stato sanzionato con una pena di 14 anni di detenzione e una multa da 250 mila euro.

Nel corso del processo, però, il giudice ha riconosciuto la bontà delle tesi portate in aula dalla difesa, che ha posto l’accento sul valore museale della raccolta, il cui scopo non era certo quello di minacciare la sicurezza nazionale. L’anziano signore, inoltre, non ha precedenti legati ad azioni violente di qualsiasi genere. Pare che l’unica uscita con il carro armato Panther sia stata fatta per spalare la neve in una stagione molto pesante sul fronte meteo. Anche in ragione di quanto prima esposto, il tizio è stato assolto dalla condanna e dalla multa. Però, gli è stato intimato di vendere o di donare la collezione nell’arco di un biennio.