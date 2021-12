Toyota Yaris GRMN 2022: avrà oltre 270 CV

Ormai è passato un po’ di tempo, da quando Toyota si è messa al lavoro su un modello ancora più estremo della Toyota Yaris GR, al tal punto che potrebbe spingere al limite le potenzialità di telaio e motore della sua compatta che tanto ha stupito fino a qui. La rivista del Sol Levante Mag-X ha rilasciato alcuni dettagli in più della versione speciale che potrebbe chiamarsi “GRMN” ed essere una delle più grosse novità del Salone di Tokyo, che si terrà nella capitale nipponica dal 14 al 16 gennaio 2022.

La sigla GRMN

Non è una novità assoluta la presenza della dicitura GRMN, perché l’abbiamo vista anche sulla precedente generazione di Yaris, tuttavia quel modello – prodotto in soli 600 esemplari – si distingueva per un motore 1.8 da 212 CV, niente a che vedere con quello che Toyota avrebbe in procinto di presentare su questa vettura in futuro. La nuova Yaris è stata paparazzata durante i test al Nurburgring e, secondo quanto riportato dalla testata giapponese, verrà offerta in tre versioni, tra cui una base e una con assetto da pista. Si parla poi di un “pacchetto Rally”, più spartano e orientato all’utilizzo nel fuoristrada con sospensioni a taratura specifica e ruote da 15” pensate proprio per il rally.

Il motore

A disposizione ci dovrebbe essere il 1.6 a tre cilindri da ben 272 CV e 390 Nm di coppia. Ci saranno anche ulteriori cambiamenti, che riguarderanno anche una trasmissione con rapporti più corti, una frizione più resistente e un differenziale meccanico a slittamento limitato. La futura Yaris GRMN potrebbe avere anche 30 kg di peso in meno, per un totale di 1.250 kg per la variante “base” e circa 1.260 kg per quella con assetto da circuito.

Quest’ultima sarà fornita anche di una serie di appendici aerodinamiche aggiuntive e, per compensare l’aumento di peso, Toyota dovrebbe rimuovere completamente i sedili posteriori e fare un uso massiccio di fibra di carbonio. Infine, quest’auto dovrebbe essere più larga di 10 mm e più bassa di 10 mm rispetto alla GR di base. Secondo Mag-X la produzione inizierà a luglio 2022 con una soglia limite di 500 esemplari.