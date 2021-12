Toyota Yaris GR Sport 2022: novità, caratteristiche, uscita

Un nuovo allestimento, che arricchisce ulteriormente le proposte di gamma e strizza l’occhio all’impegno della Casa costruttrice nel motorsport pur senza “estremizzarne” le prestazioni (a questo ci pensa la versione ultra-high performance GR): ecco, in estrema sintesi, la carta d’identità di Toyota Yaris GR Sport, svelata in occasione del recentissimo Kenshiki Forum di Bruxelles nel quale i vertici della filiale europea del colosso giapponese (leader a livello mondiale per numero di esemplari venduti nel 2020 e nella prima metà del 2021) hanno ufficializzato il maxi programma strategico del Gruppo in materia di elettrificazione.

La supersportiva GR Yaris ha una “sorellina”

L’inedita versione sportiva Yaris GR Sport viene chiamata ad ampliare la lineup della “segmento B” (eletta Auto dell’Anno 2021) giunta alla quarta generazione e nel frattempo declinata, oltre che nella configurazione-base, anche nella supersportiva GR Yaris da 261 CV e nella “derivata” Yaris Cross, che ha già ottenuto positivi riscontri in termini di vendite. Con l’ultima novità in ordine di tempo, sono dunque chiari i propositi di Toyota Europe: offrire un modello che, pur senza aumentare la potenza massima erogata dalla versione standard (116 CV non sono in effetti da disprezzare) e mantenendone invariata l’alimentazione Full Hybrid, gioca (e questo è apprezzabile) su assetto e dinamiche del veicolo in ordine ad ottimizzarne la risposta, oltre che su un’impostazione estetica simpaticamente sportiva.

Ecco quando la vedremo su strada

Già definita la timeline di debutto commerciale: Toyota Yaris GR Sport esordirà nei mercati europei a partire dal secondo trimestre 2022. Più avanti saranno quindi ufficializzati i dettagli relativi ai prezzi di vendita.

Le novità estetiche

Nello specifico, il corpo vettura si ispira (questo sì) a GR Yaris: la novità Yaris GR Sport presenta un set di cerchi in lega da 18” di disegno specifico e decorati con accenti in rosso (i colori della Divisione sportiva Gazoo Racing), un’inedita calandra con motivo “a G” per la griglia, un diffusore dedicato, i monogrammi GR (Gazoo Racing), ed una tinta carrozzeria in Dynamic Grey che si abbina con la finizione in nero per il tetto. Analogamente all’esterno, anche l’abitacolo è stato “riveduto e corretto” all’insegna della sportività: rivestimenti dei sedili in tessuto “Ultrasuede” in microfibra sintetica, volante rivestito in pelle traforata e pomello della leva del cambio (anch’esso provvisto di un rivestimento in pelle) con cuciture rosse a contrasto, particolari in tinta Antracite sul volante, la plancia ed i pannelli porta, monogrammi GR sul volante stesso, sui poggiatesta, sul pulsante di avviamento e sul display strumentazione.

Ottimizzazione dinamica

Sotto al cofano, come si accennava più sopra, la musica non cambia: Toyota Yaris GR Sport viene equipaggiata con la conosciuta unità motrice 1.5 Full-Hybrid da 116 CV. Ben diversa è, invece, l’impostazione di assetto e telaio: per garantire maggiore rigidità al veicolo, ancora più maneggevolezza e stabilità (anche in relazione alle modifiche studiate alle sospensioni, come vedremo), i tecnici Gazoo Racing hanno rinforzato i supporti sottoscocca laterali situati al di sotto di ciascuna fiancata.

Un upgrade che si abbina ad una nuova taratura del servosterzo elettrico (reso più pronto in modo da offrire maggiore precisione di guida) e delle sospensioni anteriori e posteriori: rigidità degli ammortizzatori modificata per una reazione più pronta alle basse e medie velocità, nuove molle posteriori che aiutano il veicolo a diminuire il rollio ed il beccheggio della vettura nelle fasi di accelerazione e di frenata.

Inoltre, l’aerodinamica – già migliorata con l’impiego di un nuovo diffusore – è stata ulteriormente affinata mediante il ricorso a pannelli aggiuntivi posizionati nei passaruota anteriori e posteriori.