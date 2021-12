Toyota: il presidente Akio Toyoda drifta con la GR Yaris

Akio Toyoda ricopre la carica di presidente di Toyota dal 2009, un ruolo prestigioso e importante, che ha permesso a Toyota di risiedere nell’élite mondiale dell’automobilismo. Il colosso giapponese presenta una gamma vastissima di modelli, ma il presidente ha una sana passione per il motorsport e per le auto sportive. Per questo nel corso degli anni si è fatto spesso immortalare al volante di auto capaci di regalare emozioni ed evoluzioni.

Il suo amore per le sportive ha permesso al Gruppo Toyota di aggiungere al proprio elenco una vasta schiera di modelli prestazionali, a cominciare dalla Lexus LFA, passando per la recente Toyota Supra – realizzata insieme a BMW – e alla nascita della Gazoo Racing, la divisione che si occupa di aggiungere pepe alle vetture di Toyota. Nel frattempo sono arrivati i successi nel mondiale rally e gli sviluppi della Toyota GR Yaris, il veicolo destinato alle corse rallistiche. Toyoda è stata beccato proprio a bordo di una di queste, intento a driftare.

Il drifting sulla Yaris

Toyoda nel 2009 ha partecipato alla 24 Ore del Nurburgring, con lo pseudonimo di Morizo Kinoshita, e ha ricevuto importanti lezioni da una leggenda dei rally quale è Tommi Makkinen. Il quattro volte campione del mondo deve essere stato un ottimo insegnante, perché il presidente di Toyota ha sfoderato della manovre da professionista a bordo della GR Yaris. Toyoda si è lanciato in rapidi passaggi, derapate e donuts a ruote fumanti.

Il perché di questo show? Semplice, il tutto è legato alla presentazione del team ufficiale Toyota in vista del Campionato del mondo Rally 2022 che scatterà il prossimo gennaio. Nel 2021 il marchio nipponico ha ottenuto sia il titolo piloti con Sebastien Ogier sia quello costruttori. Il prossimo anno vuole confermarsi in cima al mondo, e come si vede dal video le vetture sembrano avere la stoffa giusta per rimanere al vertice.