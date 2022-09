Toyota Yaris Cross GR Sport: prezzo da 32.900 euro

La famiglia di Toyota Yaris Cross si allarga con lo sbarco in Italia anche della versione GR Sport, che aggiunge quel tocco di sportività che mancava. Sull’onda degli straordinari successi ottenuti nel WRC, il colosso giapponese punta forte sull’anima sportiva del Brand anche su questo modello. Nel Bel Paese avrà un prezzo di listino a partire da 32.900 euro, ma al lancio si potrà portare a casa per 28.400 euro grazie agli Hybrid Bonus di 4.500 euro in caso di finanziamento Toyota Easy e permuta o rottamazione. L’offerta finanziaria Toyota Easy prevede, invece, un anticipo di 6.070 euro e 48 rate da 239 euro. L’auto è già ordinabile presso i concessionari Toyota. Le prime consegne sono attese per il mese di novembre 2022.

Un allestimento ricco

Non si parla solo di sportività, sulla Yaris Cross GR Sport l’allestimento di serie è veramente ricco e comprende: climatizzatore bi-zona, sedili anteriori riscaldati e vetri posteriori privacy. Non manca nemmeno il pacchetto di sicurezza attiva e assistenza alla guida avanzata Toyota T-Mate.

I dettagli fanno la differenza

Su questa vettura i dettagli fanno la differenza, e per lei Toyota ha scelto dettagli esclusivi come i cerchi in lega a 10 razze da 18 pollici con finitura lavorata gloss, il nuovo diffusore posteriore e la griglia anteriore piano black con un una trama “hot stamp” e badging GR. L’auto, inoltre, si può avere nel colore Dynamic Grey in finitura bi-tone con tetto e montanti neri a contrasto, insieme alle varianti Emotional Red e Pearl White. Nell’abitacolo ci sono i sedili GR SPORT in Ultrasuede traforato con fianchetti in pelle e cuciture rosse. Questo tipo di rifinitura si trova anche sul volante e sulla leva del cambio. Sui poggiatesta anteriori troviamo anche il logo GR, così come sul pulsante di avviamento, sul display multi-informazioni e sul volante.

Toyota Yaris Cross GR Sport: il motore resta invariato

Su questa versione è stata curata una messa a punto specifica delle sospensioni, per migliorare la reattività dello sterzo, per avere un minor rollio e un migliore feeling con l’asfalto. Quello che resta invariato, invece, è il motore che non presenta molte novità. Quindi sotto al cofano è presente il Toyota Hybrid Dynamic Force a tre cilindri da 1,5 litri da 116 CV (85 kW).