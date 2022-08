Toyota Yaris Cross GR Sport: sbarco in Europa

Toyota ha deciso di ampliare la sua gamma di SUV con la nuova Toyota Yaris Cross GR Sport, apportando quel tocco di performance che mancava. D’altronde il Brand del Sol Levante sta vincendo in lungo e in largo nel WRC, di conseguenza alimentare la sua immagine vincente e sportiva con un modello da strada è un ottimo biglietto da visita. Le sorprese su questa vettura non saranno solo estetiche, ma anche tecniche, per un’esperienza di guida coinvolgente ed emozionante. Arriverà in Europa nel terzo trimestre del 2022.

Look sportivo

La Yaris Cross GR Sport ha un look sportivo, merito dei nuovi cerchi in lega da 18 pollici a 10 razze con finitura lucida lavorata, non solo. Ci sono infatti anche un nuovo diffusore posteriore e una griglia anteriore con un motivo a rete nero pianoforte “hot stamp” e un badge GR a sottolineare la sua natura derivante dal mondo delle competizione. Il Dynamic Grey è il colore simbolo della GR SPORT, disponibile anche in versione bicolore con tetto e montanti neri a contrasto.

Interno accattivante

Nell’abitacolo abbiamo dei sedili anteriori sportivi con rivestimenti grigi e cuciture rosse, le medesime che si trovano sul volante e sulla leva del cambio. Come optional ci sono anche sedili Premium GR SPORT in Ultrasuede™ nero traforato con imbottiture in simil pelle e cuciture rosse. Il logo GR è messo in evidenza sui poggiatesta anteriori, sul pulsante di avviamento e sul volante; sono presenti anche inserti in argento canna di fucile specifici di GR Sport nelle portiere e nel quadro strumenti.

Toyota Yaris Cross GR Sport: ibrida

Questa vettura adotta sotto al cofano il motore Toyota Hybrid Dynamic Force a tre cilindri da 1,5 litri ad alta efficienza. La combustione ad alta velocità, l’elevato rapporto di compressione 14:1, i controlli di temperatura e pressione migliorano il motore a raggiungere un’elevata efficienza termica del 40%. Le emissioni di CO 2 e il risparmio di carburante della Yaris Cross GR Sport sono pari ai modelli Yaris Cross Elegant e Adventure, senza dimenticare le prestazioni che sono di primo piano.