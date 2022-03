Toyota Yaris Cross: i perché di una scelta consapevole

Appena arrivata, ha già incontrato i favori del grande pubblico. Toyota Yaris Cross è un modello chiave per il colosso giapponese in Europa, dove i veicoli “a ruote alte” (SUV, Crossover e fuoristrada) incidono per il 50% sul totale delle vendite e dove avviene la produzione (le linee di montaggio francesi di Valenciennes).

È già un successo

Yaris Cross è importante anche in Italia, dove “tradizionalmente” i modelli di segmento A, B e C possiedono volumi più elevati di consegne. Le cifre, in questo senso, parlano chiaro: sul nostro mercato, il “baby-Sport Utility” di Toyota (Gruppo che, è opportuno ricordare, nel 2021 si è confermato leader di vendite nel mondo, con quasi 10,5 milioni di veicoli venduti ed un incremento del 10,1 nelle consegne globali) ha fatto registrare, a gennaio 2022, il primo posto fra le vetture ad alimentazione Full Hybrid più vendute, ed il quinto posto nella Top Ten: facendo quindi meglio della “sorella” hatchback, prodotta da metà 2020 nella nuova generazione, sottoposta ad un radicale aggiornamento rispetto alle serie precedenti e che dal canto suo era stata eletta Auto dell’Anno 2021.

A ogni automobilista, la sua versione

Lo sviluppo di Yaris Cross è stato dunque facile e delicato nello stesso tempo: da una parte, la sicurezza di poter contare su tecnologie “new gen” per pianale, meccatronica e dotazioni di bordo. Tuttavia, non era semplice far evolvere le qualità di uno dei modelli di più grande successo per Toyota in un’inedita “derivazione” Sport Utility, e confermare – per restare in ambito SUV – l’enorme gradimento ottenuto da Rav4, che debuttò nel 1994 ed è lo “Sport Utility” più venduto al mondo.

Alla quadratura del cerchio hanno pensato i progettisti di Toyota Europe, con una intelligente realizzazione che strizza l’occhio a molte fasce di utenza: le famiglie, per la sua versatilità e l’apprezzato layout “alla giapponese” (tanto spazio a bordo a fronte di ingombri esterni contenuti); le giovani coppie, per le sue dimensioni compatte e che la rendono adatta a destreggiarsi in città e fuori; gli sportivi, grazie alle sue caratteristiche, che ne fanno un veicolo adatto anche a mettere le ruote fuori dall’asfalto (non impegnativo!).

In buona sostanza: il B-SUV di Toyota è perfettamente complementare alla “capostipite” Yaris, ne arricchisce l’offerta di segmento e consolida il proprio ruolo di diretto competitor in uno dei settori di mercato più “combattuti”. A questo si aggiungono un ampio assortimento di gamma ed un “capitolato” di accessori e dotazioni decisamente corposo, e che fa affidamento anche a soluzioni up-to-date come ad esempio il modulo Toyota Safety Sense 2.5 che rappresenta la più recente evoluzione in materia di ausili attivi alla guida, nonché la disponibilità della trazione integrale intelligente elettrica AWD-i.

Per tutti i gusti

La lineup di Toyota Yaris Cross si articola su cinque livelli di allestimento, di cui ben tre vengono considerati “top di gamma”:

Active (in vendita a partire da 25.900 euro ), che sebbene sia la versione di ingresso in gamma si caratterizza per l’adozione di un importante “catalogo” di dotazioni;

(in vendita a partire ), che sebbene sia la versione di ingresso in gamma si caratterizza per l’adozione di un importante “catalogo” di dotazioni; Trend (da 28.100 euro ), che costituisce il “cuore” della gamma e la versione che – si prevede – frutterà i migliori risultati di vendita;

(da ), che costituisce il “cuore” della gamma e la versione che – si prevede – frutterà i migliori risultati di vendita; Lounge (da 29.800 euro ), orientata al comfort ed alla ricercatezza nelle rifiniture;

(da ), orientata al comfort ed alla ricercatezza nelle rifiniture; Adventure (da 30.800 euro ), che rappresenta la versione più sportiva di gamma;

(da ), che rappresenta la versione più sportiva di gamma; Premiere (da 33.100 euro), che offre di serie l’allestimento più completo in termini di tecnologia e comfort.

Toyota Yaris Lounge, Active e Premiere sono disponibili anche con la trazione integrale elettrica AWD-i.

È alta ma attenta al baricentro

La piattaforma utilizzata per Toyota Yaris Cross è, nello specifico, la TNGA-B (ovvero Toyota New Global Architecture nella configurazione studiata per costituire la “base di partenza” dei modelli di dimensioni compatte). Il corpo vettura ha ricevuto un corposo re-engineering, che potesse garantire al nuovo B-SUV una maggiore altezza libera da terra rispetto a Yaris (30 mm in più) ed una posizione di guida rialzata, caratteristiche irrinunciabili nel “capitolato” di qualsiasi Sport Utility e Crossover. Tuttavia – e questo è da rimarcare – è stato mantenuto il basso baricentro, che rappresenta uno dei punti di forza dell’architettura alla base della nuova generazione di Yaris.

Le dimensioni esterne confermano, dati alla mano, la filosofia progettuale di Yaris Cross.

Lunghezza: 4,18 m (cioè 24 mm in più rispetto a Toyota Yaris);

Larghezza: 1,76 m (20 mm in più);

Altezza: 1,56 m (90 mm in più);

Altezza minima da terra: 180 mm;

Passo: 2.560 mm (invariato, cioè, in rapporto a Yaris).

Linea personalissima

Una delle peculiarità di Toyota Yaris, che riproduce “in piccolo” gli atout della produzione di maggiori dimensioni da parte del colosso giapponese, è la spiccata personalità delle linee esterne. Una simpatica “allure” sportiveggiante – caratteristica, anche in questo caso, “ereditata” dalla hatchback – si fonde in uno stile riconoscibilissimo: la zona frontale, un po’ più “massiccia” se confrontata con la più snella Yaris berlina, fa da contraltare al sottile disegno dei gruppi ottici anteriori.

Numerose nervature e modanature sottolineano il profilo laterale (qui “dominato” da vistosi passaruota provvisti di codolini in resina che si integrano con le protezioni inferiori). La linea di cintura è piuttosto alta, come si conviene ad un veicolo appartenente a questa fascia di mercato.

Abitacolo e bagagliaio: spazio, tecnologia, comodità e comfort

L’impostazione “compatta fuori, grande dentro” che contraddistingue ogni progetto Toyota fino al segmento C trova corrispondenza con le doti di abitabilità e versatilità dimostrate da Yaris Cross, in grado di trasportare fino a cinque persone adulte, e di modulare la capacità di trasporto bagagli grazie al divanetto posteriore frazionabile anche in tre parti (40:20:40). Il conducente viene “abbracciato” al posto di guida, e riconosce l’”impronta Yaris” nel disegno della plancia, che deriva da quello della hatchback tuttavia può differenziarsi per l’ampiezza del display strumentazione.

Al centro, lo schermo infotainment – contraddistinto da una nuova impostazione grafica e che consente di accedere alla “suite” di servizi online per mezzo di una scheda eSIM integrata – arriva a 9”. A tutto vantaggio della “usability” ci sono la connettività con gli standard Apple CarPlay e Android Auto, la possibilità di ricaricare a induzione il proprio smartphone, ed una capacità del vano bagagli che risponde alle richieste dell’utente-tipo: da 320 litri per le versioni a trazione AWD-i, e da 397 litri (fino a quasi 1.100 litri) per i modelli a trazione anteriore. Inoltre, diversi vani portaoggetti e svuota-tasche sono particolarmente utili per avere a portata di mano gli oggetti di pronto uso.

ADAS: una dotazione completa e di ultima generazione

La sicurezza, uno degli argomenti ai quali Toyota assegna da sempre grande attenzione, trova risposta, nell’equipaggiamento di Yaris Cross, attraverso il ricorso alla “suite” di sistemi di ausilio attivo alla guida Toyota Safety Sense 2.5, adottati già nella configurazione Trend di ingresso, che rappresentano il più aggiornato livello di tecnologie rivolte alla protezione predittiva degli occupanti e degli altri utenti della strada:

Pre-collision System con riconoscimento pedoni (diurno e notturno) e ciclisti;

Rconoscimento della segnaletica stradale;

Cruise control adattivo “Full Range” con Stop&Go;

Sistema di mantenimento attivo della corsia di marcia;

Avviso di superamento involontario di corsia;

Abbaglianti automatici;

Assistenza agli incroci;

Assistenza alle sterzate d’emergenza.

Propulsione: a tutto ibrido

Sotto al cofano, ecco uno dei “capitoli” che più catturano l’attenzione del grande pubblico, e che arricchiscono, replicandolo nella nuova generazione di modelli ad alimentazione elettrificata, il notevolissimo bagaglio di esperienza maturato da Toyota in venticinque anni esatti di proposte ibride (la capostipite Prius debuttò nel 1997: può quasi essere considerata a tutti gli effetti… un’auto storica).

Il sistema di propulsione Full Hybrid che equipaggia Toyota Yaris Cross è stato “ereditato” dalla nuova generazione di Yaris: si tratta, cioè, dell’unità motrice a benzina aspirata 1.5 tre cilindri a ciclo Atkinson con sistema di fasatura variabile delle valvole – è, in buona sostanza, una versione “di taglia Small” dei più grandi 2.0 e 2.5 impiegati a bordo di Toyota C-HR, Corolla e Rav4 -, in grado di offrire il 40% di rendimento termico. Al “millecinque” a benzina viene abbinato un cambio e-CVT a variazione continua ed un motore elettrico, per una potenza complessiva di 116 CV (le versioni a trazione integrale AWD-i adottano in più un’altra unità “zero emission” da 5,3 CV, collegata al retrotreno, che interviene dove ce n’è bisogno e permette di inviare fino al 60% della potenza alle ruote posteriori). In più, se si devono affrontare particolari condizioni di guida – sterrato o neve -, ecco le modalità Snow e Trail che aiutano il controllo della trazione.

La scheda tecnica

Motorizzazione

Architettura motore termico: 3 cilindri in linea, benzina, collocato in posizione trasversale;

Alesaggio x corsa: 80,5 mm x 97,6 mm;

Cilindrata totale: 1.490 cc;

Rapporto di compressione: 14.0:1;

Distribuzione: 4 valvole per cilindro, doppio albero a camme in testa con VVT-IE;

Potenza massima: 92 CV a 5.500 giri/min;

Coppia massima: 120 Nm disponibili fra 3.600 e 4.800 giri/min;

Motore elettrico anteriore: di tipo sincrono a magneti permanenti;

Tensione di alimentazione: 650V;

Potenza massima: 80 CV;

Coppia massima: 141 Nm;

Motore elettrico posteriore: di tipo a induzione;

Tensione di alimentazione: 201V;

Potenza massima: 5,3 CV;

Coppia massima: 52 Nm;

Alimentazione: batterie agli ioni di litio da 0,76 kWh-4,3 Ah di capacità, e 177,6V di tensione nominale;

Hybrid Synergy Drive: 116 CV di potenza massima.

Trasmissione

Trazione: anteriore o integrale AWD-i;

Cambio: E-CVT;

Capacità di traino: 750 kg (rimorchio frenato), 550 kg (rimorchio non frenato).

Prestazioni

Velocità massima: 170 km/h;

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 11”2 (trazione anteriore) e 11”8 (trazione integrale AWD-i);

Consumo a ciclo medio: 4,4 litri di benzina per 100 km (trazione anteriore), 4,7 l/100 km (AWD-i).

Gli equipaggiamenti in dettaglio

Toyota Yaris Cross Active

Esterni

Cerchi in lega da 16” con pneumatici da 205/65 R 16;

Gruppi ottici anteriori alogeni;

Fendinebbia a Led;

Fanaleria posteriore “Low Led”;

Maniglie porta in tinta carrozzeria;

Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili a comando elettrico;

Chiusura centralizzata con telecomando;

Sensore pioggia;

Sensore luci;

Spoiler posteriore;

Telecamera posteriore di assistenza alle manovre di parcheggio;

Tinta carrozzeria “Monotone” Urban Blue.

Interni: finiture e digitalizzazione

Alzacristalli elettrici anche posteriori;

Bracciolo centrale anteriore;

Climatizzatore automatico;

Volante multifunzione;

Display multi-informazioni da 4.2”, a colori, con comandi touch;

Finitura plancia in materiale “soft touch”;

Freno di stazionamento elettronico con funzione “Hold”;

Rivestimenti in tessuto;

Sedili posteriori frazionabili a schema 60:40;

Impianto audio con quattro altoparlanti;

Modulo infotainment Toyota Touch 3, provvisto di schermo touch da 8”, connettività Bluetooth e Usb, Smartphone Integration compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto.

Sistemi di ausilio attivo e ADAS

7 airbag (frontali, laterali, a tendina anteriore e posteriore, centrale) con disattivazione airbag frontale lato passeggero;

Abs con Ebd (ripartitore elettronico di frenata) ed assistenza alla frenata;

Assistenza alle partenze in salita;

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori;

Controllo elettronico di stabilità;

Controllo elettronico della trazione;

Kit riparazione pneumatici;

Luci di emergenza attive;

Piantone dello sterzo collassabile;

Sistema di ritenuta Isofix;

Modulo di sistemi di ausilio attivo alla guida Toyota Safety Sense 2.5, che comprende: Pre-collision System con riconoscimento pedoni (diurno e notturno) e ciclisti, riconoscimento della segnaletica stradale, Cruise control adattivo “Full Range” con Stop&Go, sistema di mantenimento attivo della corsia di marcia, avviso di superamento involontario di corsia, abbaglianti automatici, assistenza agli incroci, assistenza alle sterzate d’emergenza.

Toyota Yaris Cross Trend

All’equipaggiamento “Active” aggiunge quanto segue:

Cerchi in lega da 17” con pneumatici da 215/55 R 17;

Gruppi ottici anteriori a Led;

Fanaleria posteriore High Led con indicatori di direzione sequenziali;

Finestratura posteriore oscurata;

Battitacco dedicati con monogramma “Yaris Cross”;

Display multi-informazioni con schermo a colori da 7″;

Impianto audio a 6 altoparlanti;

Infotainment “Toyota Smart Connect” con schermo touch da 9”, connettività Bluetooth ed Usb, Smartphone integration compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto in modalità wireless, navigatore multimediale Cloud Navi Syustem integrato con 4 anni di utilizzo ed aggiornamento gratuito della cartografia;

Smart Entry & Push Start System (ingresso a bordo ed avviamento veicolo senza chiave);

Tinte carrozzeria disponibili: Black Met, Silver Met, Dark Grey Met, Dark Blue Met, Oxyde Bronze Met.

Toyota Yaris Cross Lounge

Medesimo equipaggiamento di Yaris Cross Trend con, in più:

Cerchi in lega da 18″ con pneumatici da 215/50 R 18;

Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldati e ripiegabili automaticamente;

Sensori di parcheggio intelligenti anteriori e posteriori con funzione anticollisione ICS;

Tetto panoramico;

Climatizzatore automatico bi-zona;

Illuminazione “ambient” nell’abitacolo;

Interni in pelle e tessuto “Fashion Bwown”;

Specchio retrovisore interno a sistema elettrocromatico anti-abbagliamento;

Supporto lombare lato guida;

Caricabatteria a induzione per smartphone;

Comfort Pack, che comprende sedili anteriori riscaldabili, sedili posteriori frazionabili a schema 40:20:40, sensori di parcheggio intelligenti anteriori e posteriori con funzione anticollisione ICS, sedile posteriore centrale con portabicchieri sul retro, bagagliaio con doppio fondo (escluse le versioni AWD-i).

Toyota Yaris Cross Adventure

All’equipaggiamento della declinazione Lounge propone, in aggiunta:

Barre portatutto longitudinali;

Paraurti anteriore e posteriore specifici “Outdoor”;

Vernice bicolore.

Toyota Yaris Cross Premiere

Gli accessori della configurazione alto di gamma aggiungono, rispetto all’allestimento Adventure: