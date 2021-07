Toyota Yaris Cross: prezzi e allestimenti

In ordine al debutto in Italia, fissato per agosto 2021, Toyota dettaglia i prezzi e le dotazioni di Yaris Cross, attesissima “derivazione-SUV” della vendutissima Yaris dalla quale deriva in linea retta per piattaforma e sistema di propulsione Full Hybrid. Il nuovo “baby Sport Utility” di segmento B, entrato ufficialmente in produzione all’inizio di luglio nelle linee di montaggio TMMF-Toyota Motor Manufactoring France con sede a Valenciennes e di recente esposizione al MIMO-Milano Motor Show 2021, viene declinato in cinque livelli di allestimento, tutti consultabili nel nuovo configuratore virtuale online che permette una completa panoramica degli equipaggiamenti nonché dei sistemi di propulsione:

Active ;

; Trend ;

; Lounge ;

; Adventure ;

; Premiere.

Per tutte le versioni, la trazione è anteriore di serie, oppure (a richiesta e per gli allestimenti Trend, Lounge, Adventure e Premiere) a sistema AWD-i che comprende:

Un secondo motore elettrico a induzione che agisce sulle ruote posteriori;

Il retrotreno a doppi bracci oscillanti;

Il selettore “Terrain Management”;

La funzione DAC-Downhill Assist Control di assistenza nelle fasi di discesa.

Prezzi Toyota Yaris Cross: ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita in funzione dell’allestimento.

Toyota Yaris Cross Active: da 25.400 euro;

Toyota Yaris Cross Trend: da 26.850 euro;

Toyota Yaris Cross Lounge: da 28.550 euro;

Toyota Yaris Cross Adventure: da 29.500 euro;

Toyota Yaris Cross Premiere: da 30.850 euro.

La garanzia

3 anni o 100.000 km;

5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride.

Le proposte di vendita

Nella fase di lancio commerciale, Toyota Italia applica interessanti soluzioni promozionali per la novità Yaris Cross sul nostro mercato. Di seguito un esempio.

Yaris Cross Active

Fino al 31 luglio 2021, e con permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, la versione di ingresso alla gamma viene proposta a 22.650 euro (formula “WeHybrid Bonus”) con 4.350 euro di anticipo, 47 rate da 188,41 euro e Valore futuro garantito pari alla rata finale residua di 13.023,75 euro. Analogamente, Yaris Cross Trend è in promozione a partire da 26.850 euro; Yaris Cross Lounge e Adventure vengono offerte entrambe da 26.050 euro, e Premiere è proposta da 28.350 euro.

Le dotazioni

Active

Esterni

Cerchi in lega da 16” con pneumatici da 205/65 R 16;

Gruppi ottici anteriori alogeni;

Fendinebbia a Led;

Fanaleria posteriore “Low Led”;

Maniglie porta in tinta carrozzeria;

Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili a comando elettrico;

Chiusura centralizzata con telecomando;

Sensore pioggia;

Sensore luci;

Spoiler posteriore;

Telecamera posteriore di assistenza alle manovre di parcheggio;

Tinta carrozzeria “Monotone” Urban Blue.

Interni

Alzacristalli elettrici anche posteriori;

Bracciolo centrale anteriore;

Climatizzatore automatico;

Volante multifunzione;

Display multi-informazioni da 4.2”, a colori, con comandi touch;

Finitura plancia in materiale “soft touch”;

Freno di stazionamento elettronico con funzione “Hold”;

Rivestimenti in tessuto;

Sedili posteriori frazionabili a schema 60:40;

Impianto audio con quattro altoparlanti;

Modulo infotainment Toyota Touch 3, provvisto di schermo touch da 8”, connettività Bluetooth e Usb, Smartphone Integration compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto.

Sicurezza

7 airbag (frontali, laterali, a tendina anteriore e posteriore, centrale) con disattivazione airbag frontale lato passeggero;

Abs con Ebd (ripartitore elettronico di frenata) ed assistenza alla frenata;

Assistenza alle partenze in salita;

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori;

Controllo elettronico di stabilità;

Controllo elettronico della trazione;

Kit riparazione pneumatici;

Luci di emergenza attive;

Piantone dello sterzo collassabile;

Sistema di ritenuta Isofix;

Modulo di sistemi di ausilio attivo alla guida Toyota Safety Sense 2.5, che comprende: Pre-collision System con riconoscimento pedoni (diurno e notturno) e ciclisti, riconoscimento della segnaletica stradale, Cruise control adattivo “Full Range” con Stop&Go, sistema di mantenimento attivo della corsia di marcia, avviso di superamento involontario di corsia, abbaglianti automatici, assistenza agli incroci, assistenza alle sterzate d’emergenza.

Trend

All’equipaggiamento Active aggiunge quanto segue.

Cerchi in lega da 17” con pneumatici da 215/55 R 17;

Gruppi ottici anteriori a Led;

Fanaleria posteriore High Led con indicatori di direzione sequenziali;

Finestratura posteriore oscurata;

Battitacco dedicati con monogramma “Yaris Cross”;

Display multi-informazioni con schermo a colori da 7″;

Impianto audio a 6 altoparlanti;

Infotainment “ Toyota Smart Connect ” con schermo touch da 9”, connettività Bluetooth ed Usb, Smartphone integration compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto in modalità wireless, navigatore multimediale Cloud Navi Syustem integrato con 4 anni di utilizzo ed aggiornamento gratuito della cartografia;

” con schermo touch da 9”, connettività Bluetooth ed Usb, Smartphone integration compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto in modalità wireless, navigatore multimediale Cloud Navi Syustem integrato con 4 anni di utilizzo ed aggiornamento gratuito della cartografia; Smart Entry & Push Start System (ingresso a bordo ed avviamento veicolo senza chiave);

Tinte carrozzeria disponibili: Black Met, Silver Met, Dark Grey Met, Dark Blue Met, Oxyde Bronze Met.

Lounge

La configurazione di media gamma offre di serie, in aggiunta agli allestimenti Active e Trend, i seguenti accessori:

Cerchi in lega da 18″ con pneumatici da 215/50 R 18;

Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldati e ripiegabili automaticamente;

Sensori di parcheggio intelligenti anteriori e posteriori con funzione anticollisione ICS;

Tetto panoramico;

Climatizzatore automatico bi-zona;

Illuminazione “ambient” nell’abitacolo;

Interni in pelle e tessuto “Fashion Bwown”;

Specchio retrovisore interno a sistema elettrocromatico anti-abbagliamento;

Supporto lombare lato guida;

Caricabatteria a induzione per smartphone;

Comfort Pack, che comprende sedili anteriori riscaldabili, sedili posteriori frazionabili a schema 40:20:40, sensori di parcheggio intelligenti anteriori e posteriori con funzione anticollisione ICS, sedile posteriore centrale con portabicchieri sul retro, bagagliaio con doppio fondo (escluse le versioni AWD-i).

Adventure

All’allestimento Lounge aggiunge, nell’ordine:

Barre portatutto longitudinali;

Paraurti anteriore e posteriore specifici “Outdoor”;

Vernice bicolore.

Premiere

In aggiunta agli accessori dell’allestimento Adventure aggiunge:

Gruppi ottici anteriori Matrix Led con proiettori AHS;

Portellone “Power back Door” ad apertura automatica con sensore sotto al paraurti;

Head-up Display;

Interni in pelle premium “Black”.

Dimensioni, abitabilità e bagagliaio

Lunghezza: 4,18 m;

Larghezza: 1,76 m (specchi retrovisori esterni esclusi);

Altezza: 1,59 m;

Altezza libera da terra: 160 mm;

Passo: 2.560 mm;

Carreggiata anteriore: 1.520-1.530 mm;

Carreggiata posteriore: 1.520-1.540 mm;

Sbalzo anteriore: 845 mm;

Sbalzo posteriore: 767 mm;

Angolo di attacco (valore in fase di omologazione): 20°;

Angolo di dosso (valore in fase di omologazione): 19°;

Angolo di uscita (valore in fase di omologazione): 35°;

Numero di posti: 5;

Capacità serbatoio carburante: 36 litri;

Capacità di carico massima (valori in fase di omologazione): in configurazione 5 posti e fino al tendalino di copertura vano bagagli, 397 litri (2WD) e 320 litri (AWD-i); in configurazione 5 posti e con carico fino al tetto, 460 litri (2WD) e 401 litri (AWD-i).

Pesi (valori in fase di omologazione)

A vuoto: 1.175-1.215 kg (2WD), 1.260-1.375 kg (AWD-i);

Massa complessiva: 1.435-1.465 kg (2WD), 1.525-1.545 kg (AWD-i).

La scheda tecnica

Propulsione

Architettura motore termico: 3 cilindri in linea, benzina, collocato in posizione trasversale;

Alesaggio x corsa: 80,5 mm x 97,6 mm;

Cilindrata totale: 1.490 cc;

Rapporto di compressione: 14.0:1;

Distribuzione: 4 valvole per cilindro, doppio albero a camme in testa con VVT-IE;

Potenza massima: 92 CV a 5.500 giri/min;

Coppia massima: 120 Nm disponibili fra 3.600 e 4.800 giri/min;

Motore elettrico anteriore: di tipo sincrono a magneti permanenti;

Tensione di alimentazione: 650V;

Potenza massima: 80 CV;

Coppia massima: 141 Nm;

Motore elettrico posteriore: di tipo a induzione;

Tensione di alimentazione: 201V;

Potenza massima: 5,3 CV;

Coppia massima: 52 Nm;

Hybrid Synergy Drive: 116 CV di potenza massima.

Trasmissione

Trazione: anteriore o integrale AWD-i;

Cambio: E-CVT;

Capacità di traino: 750 kg (rimorchio frenato), 550 kg (rimorchio non frenato).

Alimentazione

Tipologia batterie: agli ioni di litio;

Tensione nominale: 177,6V;

Capacità: 0,76 kWh-4,3Ah.

Valori prestazionali (soggetti ad omologazione)