Toyota Yaris Cross al Milano Monza Motor Show 2021

Fra le novità esposte al MIMO 2021, in cartellone fino a domenica 13 giugno e animato da oltre un centinaio di modelli portati da 63 Case costruttrici, l’attesissima Toyota Yaris Cross fa bella mostra di sé in Piazza Duomo: una cornice ideale per il simpatico “Suvvino” giapponese, che conferma all’occhio dell’osservatore l’impressione logicamente un po’ più “massiccia” rispetto alla sorellina di segmento B dalla quale deriva in linea retta, tuttavia mette in evidenza un’intrigante allure di personalità e cura nell’esecuzione che ne fa un veicolo ideale anche per muoversi in città, oltre che – logicamente – al di fuori dell’asfalto, soprattutto in virtù della presenza di un sistema di trazione integrale “intelligente”.

4×4 ibrida: un ghiotto atout

L’arrivo dell’interessante novità giapponese (che tuttavia viene prodotta negli impianti francesi di Valenciennes, proprio accanto a Yaris “berlina”) in versione 4×4 costituisce uno degli argomenti più notevoli in ordine al suo imminente esordio sul mercato italiano: non sono in effetti molti i modelli di pari segmento che possono vantare la trazione integrale, in special modo se si considera che non si tratta di un dispositivo “tradizionale”, vale a dire con il consueto albero di trasmissione, quanto della tecnologia AWD-i (comune alle Toyota ibride integrali di fascia superiore) che abbina il motore termico (il 3 cilindri benzina 1.5 a ciclo Atkinson), collegato in corrispondenza dell’avantreno, con un’unità elettrica che agisce sulle ruote posteriori, per 116 CV di potenza complessiva.

Tecnologica ed efficiente

L’adozione della trazione integrale AWD-i a bordo di Toyota Yaris Cross apporta significativi vantaggi: in termini di peso innanzitutto, e anche per i minori attriti fra le parti che compongono il gruppo motopropulsore, a beneficio dei consumi e delle emissioni su strada. Anche questo è motivo di interesse nei confronti di Yaris Cross: le vetture di segmento B che possano vantare la trazione 4×4 non sono molte, per via di una bassa convenienza fra costi di produzione e necessità di ottemperare alle via via più severe normative sulle emissioni.

Prime consegne a settembre 2021

Il debutto commerciale di Toyota Yaris Cross in Italia è, come si accennava qui sopra, imminente. Il compact-SUV a propulsione ibrida derivato dalla nuova generazione della “segmento B” giapponese, che negli ultimi due mesi del 2020 ha in Europa raggiunto il secondo posto fra le auto più vendute ed in Italia ha conquistato la prima posizione nella propria fascia di mercato, è in fase di pre-ordinazione online (tramite una piattaforma Web dedicata) dalla prima decade di maggio 2021, e le consegne sono fissate a partire dal prossimo settembre: dopo, cioè, che saranno state evase le prime ordinazioni “da remoto”. Gli allestimenti disponibili sono tre:

Toyota Yaris Cross Lounge ;

; Toyota Yaris Cross Adventure ;

; Toyota Yaris Cross Premiere.

Di seguito un riassunto delle principali dotazioni per Toyota Yaris Cross in funzione degli allestimenti.