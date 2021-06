Milano Monza Motor Show: date, programma, novità del MIMO 2021

Dopo l’annullamento dell’edizione del 2020 a causa dell’emergenza Covid, l’atteso evento automotive open air Milano Monza Motor Show (MIMO) finalmente si terrà dal 10 al 13 giugno nelle città di Milano e Monza, raccogliendo così l’eredità del Salone Auto Parco Valentino che si è svolto negli anni scorsi a Torino.

MIMO Milano Monza Motor Show 2021: le novità

Saranno oltre 50 le case automobilistiche che parteciperanno al MIMO 2021, segnando così una nuova ripartenza per il settore automotive dopo l’anno orribile vissuto a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica. Nella città di Milano i vari Costruttori internazionali sveleranno le proprie novità che saranno esposte all’aperto, nelle piazze e nelle strade del capoluogo lombardo ed in particolare al Duomo, fulcro dell’evento.

Ricordiamo inoltre che la manifestazione sarà completamente gratuita e l’accesso al pubblico sarà libero.

I costruttori presenti

Alfa Romeo, Aprilia, Aston Martin, AUDI, Automobili Lamborghini, Bentley, BMW, BMW Motorrad, Bugatti, Cadillac, Citroën, Corvette, Cupra, Dallara, DR, DS, Ducati, Enel X, EVO, Ferrari, Fiat, Ford, Garage Italia, Harley Davidson, Helbiz, Hyundai, Honda, Jaguar, Jeep, Kawasaki, KIA, Lancia, Land Rover, Lexus, MAK Wheels, Maserati, Mazda, McLaren, MG, Militem, MINI, Mitsubishi, Mole Automobiles, Moto Guzzi, MV Agusta, Opel, Pagani, Pambuffetti, Peugeot, Pirelli, Porsche, Renault, SEAT, SEAT MÓ, Škoda, Suzuki, Tazzari EV, Toyota, Volkswagen, Zero Motorcycles.

MIMO Milano Monza Motor Show 2021: kermesse digitale con i QR code

Ogni vettura esposta all’evento sarà collegata ad un QR code posizionato sia su una apposita pedana che sul totem dedicato alle varie vetture. I partecipanti alla kermesse potranno scannerizzare il QR code per scoprire i segreti e le caratteristiche di quel particolare modello, grazie alla visione di schede tecniche e materiale multimediale come immagini, video e link interattivi. Questi ultimi permetteranno inoltre di ottenere un eventuale preventivo o di accedere al relativo configuratore della vettura.

Test drive auto elettriche e ibride

La piazza del Castello Sforzesco è stata scelta come luogo di esposizione di tutte le novità caratterizzate da motorizzazioni e tecnologie ecosostenibili. Tutte le novità di prodotto presenti, dalle novità 100% elettriche ai nuovi modelli ibridi, saranno disponibili al pubblico per test drive tra le strade di Milano.

MIMO, Autodromo di Monza: raduni e programma

L’Autodromo di Monza, tempio delle competizioni automobilistiche, è stato scelto dall’organizzazione della kermesse per organizzare numerosi eventi collaterali, a partire dai raduni per i collezionisti, passando per le esibizioni delle vetture da corsa dei motorsport più emozionanti, senza dimenticare la presenza dei meeting di club. L’elenco completo delle iniziative sono riportate sul sito ufficiale del MIMO 2021.

Tra le altre cose, venerdì 11 giugno, si svolgerà all’Autodromo di Monza la Journalist Parade, ovvero la sfilata dei giornalisti che unirà idealmente le città di Milano e Monza. La parata passerà dal centro di Monza e terminerà all’Autodromo. Alle ore 19.00 della medesima giornata le supercar e le hypercar più potenti del pianeta saranno le protagoniste della Supercar Night Parade. In questa occasione le rombanti vetture sfrecceranno sul circuito chiudendo così la giornata inaugurale dell’evento.

Dove si svolge il MIMO 2021

Le zone interessate dall’evento saranno dal Castello Sforzesco a piazza San Babila, attraversando i seguenti luoghi: