Milano Monza Motor Show 2020: supercar nel GP Parco del Valentino

Di Rosario Scelsi martedì 11 febbraio 2020

La sfilata di supercar, prototipi e auto storiche da sogno sarà uno dei momenti di passione del Milano Monza Motor Show 2020, organizzato da Andrea Levy.

Come saprete, quest'anno il Salone dell'Auto Parco Valentino trasloca da Torino a Milano, per offrire il suo spettacolo dal 17 al 21 giugno. L'evento, giunto alla sesta edizione, abbandona così la sede storica, dove tutto ha preso le mosse, e cambia nome, diventando Milano Monza Motor Show, per sbarcare in un contesto diverso ma sempre pieno di passione automobilistica.

Facile immaginare che continui il trend in ascesa dei numeri, in linea con quanto accaduto nel corso degli anni, grazie a una formula vincente, fatta di esposizioni diffuse all'aperto e di eventi di grande fascino in ambito urbano.

Fra i momenti di forte richiamo della kermesse, il ritorno nella giornata di domenica 21 giugno 2020 del Gran Premio Parco Valentino, che offrirà al pubblico la possibilità di gustare una sfilata da sogno, in alcune delle strade più belle di Piemonte e Lombardia, con supercar, prototipi e auto storiche di prestigio.

Questa parata dinamica farà scorrere sull'ideale red carpet del Milano Monza Motor Show 2020 vari modelli iconici, spesso firmati da grandi carrozzieri e centri stile, che hanno scritto l'evoluzione della storia dell'auto, in termini di design e tecnologia. Sarà un evento di caratura internazionale, che unirà due regioni nel segno della comune passione motoristica.

Il rendez-vous, per i collezionisti e gli owner coinvolti, sarà ad Arona, sul Lago Maggiore, da cui gli equipaggi partiranno alla volta del Castello Visconteo Sforzesco di Novara, dove si svolgerà il pranzo. Poi il rombante e colorato corteo del Gran Premio Parco del Valentino si muoverà in direzione della destinazione finale: l'autodromo di Monza. Qui i gioielli si concederanno un giro in pista nel tempio italiano della velocità.

Il Milano Monza Motor Show 2020 farà rivivere anche la Supercar Night Parade, in programma per giovedì 18 giugno. Lo speciale road to porterà le più belle auto sportive dal centro storico di Torino fino al Monza Eni Circuit, dove queste rombanti creature a quattro ruote si uniranno, quando l'orologio segnerà le 20, alla parata di hypercar e supercar della Monza Supercar Night Parade, che chiuderà la giornata inaugurale della manifestazione salonistica lombarda.

Ecco le parole del vulcanico Andrea Levy (Presidente Milano Monza Motor Show): "Il Gran Premio Parco Valentino da sempre ha rappresentato l'anima dinamica, glamour e culturale in grado di raccontare la storia dell'automobile attraverso i modelli scelti dagli equipaggi partecipanti. Sono molto felice che la sua sesta edizione entri nel calendario di Milano Monza Motor Show".

Si profila un altro grande successo, capace di accendere i riflettori internazionali. L'anno scorso si sono registrati 700 mila visitatori, che hanno goduto della tela offerta dai modelli di 54 automobilistiche, con oltre 2 mila vetture speciali in azione lungo le vie di Torino. Nel 2020 potrebbe andare ancora meglio, fra Monza e Milano.