Toyota RAVCross: la Corolla Cross che vuole fare il RAV4

Nella gamma SUV della Casa giapponese la Corolla Cross si trova al di sotto della RAV4 sia in termini di dimensioni che di prezzo. Ma cosa possono fare i clienti quando hanno la prima ma preferiscono l’aspetto della seconda? Il tuner giapponese Rivai ha la soluzione e offre nuovo bodykit in stile RAV4 per la Toyota Corolla Cross in combinazione con una serie di accessori fuoristrada. Il tuning in questione è stato esposto al Tokyo Auto Salon.

Il frontale: sguardo rivisto

La caratteristica principale della del RAVCross, così è stata ribattezzata, è il paraurti anteriore ridisegnato che rispecchia il rivestimento Adventure, dall’aspetto robusto, della RAV4. Presenta una griglia esagonale molto più grande con scritta Toyota, parti in plastica che coprono una parte dei fari, finte prese d’aria laterali che ospitano i fendinebbia e uno skidplate in stile alluminio sotto l’ingresso del paraurti inferiore.

Dettagli e accessori specifici per l’outdoor

Ottiene anche componenti aggiuntivi come i parafanghi in plastica imbullonati per un look più avventuroso e un nuovo set di cerchi in lega Delta Force da 16 pollici gommati con pneumatici fuoristrada più aderenti. Le credenziali fuoristrada del crossover sono migliorate con un sollevatore a sospensione AgeMaxxi che aumenta l’altezza da terra. Altre chicche includono una piattaforma Rhino-Rack Pioneer per ulteriore spazio di storage a bordo, custodie ROAM Adventure con 52 litri di capacità ciascuna, LED KC HiLiTES per combattere l’oscurità nella natura selvaggia e una tenda da sole retrattile Rhino-Rack Sunseeker.

Installazione facile del body-kit

Mentre il design esterno della Toyota Corolla Cross differisce a seconda del mercato (il modello JDM-spec ha una minuscola griglia e un’aspirazione del paraurti molto più grande rispetto agli esempi US-spec o EU-spec), il bodykit è probabilmente compatibile con tutte queste versioni. Il tuner suggerisce che l’installazione del paraurti personalizzato richiede comunquew due o quattro fori a seconda del livello di allestimento del SUV. Trasformeresti la tua Toyota Corolla Cross in una RAV Cross?