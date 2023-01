Toyota RAV4 Hybrid GR SPORT: prezzi, novità

Arriva nel listino Toyota la RAV4 Hybrid GR SPORT, proposta solamente con la trazione integrale intelligente AWD-i. Disponibile sul mercato a partire da questo mese, ha un prezzo di listino che parte da 50.300 euro e, al momento del lancio, scende a 46.050 euro. Merito di uno sconto di 4.250 euro in caso di permuta o rottamazione. La variante Plug-in, invece, ha un costo base di 57.500 euro che, per il lancio commerciale, si abbassa fino a 53.400 euro.

Toyota RAV4 Hybrid GR SPORT: SUV in abito sportivo

La Toyota RAV4 GR SPORT ha un’identità sportiva che si evince dai passaruota, dalle modanature laterali e del portellone posteriore proposti con una finitura piano black. Inoltre, la zona anteriore presenta delle cornici fendinebbia con lo stesso motivo G-mesh della griglia del radiatore, oltre a nuovi spoiler anteriori. Non mancano i badge GR sulla griglia anteriore e sul portellone. Completano il quadro estetico i nuovi cerchi in lega, rifiniti con una nuova tecnica di taglio ad altissima precisione, dalla misura di 19 pollici e dalla colorazione in nero lucido con dettagli bianchi.

Abitacolo ricco di contenuti e di dettagli

L’abitacolo della Toyota RAV4 GR SPORT è impreziosito dai sedili anteriori sportivi, rifiniti in un rivestimento che ricorda la pelle scamosciata, e da cuciture silver su sedili, volante, e leva del cambio. Presenta, inoltre, modanature color canna di fucile su portiere e volante. Il logo GR, oltre che sui poggiatesta, viene sfoggiato anche sui tappetini e sul volante. Mentre il salto tecnologico è sottolineato dalla presenza, di serie, del nuovo sistema multimediale con display ad alta definizione da 10,5 pollici, e dal digital cockpit personalizzabile da 12,3 pollici. Per incrementare il comfort di marcia, e la sicurezza in manovra, questo modello include nella dotazione di serie la regolazione elettrica dei sedili anteriori, con memorie per il conducente, ed il Panoramic View Monitor con visuale a 360 gradi.

Un assetto più duro pensato per le curve

Per migliorare la dinamica rispetto al modello da cui deriva, e del quale conserva le power unit full hybrid e plug-in hybrid, la RAV4 GR SPORT sfrutta molle più rigide ed un nuovo settaggio degli ammortizzatori.