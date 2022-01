Raptor Japan: una Toyota RAV4 speciale…

Quando si parla di Raptor, la prima cosa che viene in mente sono le robuste varianti dell’F-150, il Ranger o il Bronco di Ford appena svelato. Ma questo Raptor Japan che è stato esposto al Tokyo Auto Salon non ha nulla a che vedere con i modelli dell’Ovale Blu, visto che si basa sulla Toyota RAV4 di quarta generazione.

Vernice anti-graffio e anti-ruggine

Di fatto l’azienda dietro questa concept car si chiama Raptor, è specializzata in rivestimenti protettivi e questo prototipo è stato creato appositamente per mostrare la durata del suo rivestimento in uretano. L’intera carrozzeria è ricoperta da una vernice grigio scuro ruvida che la protegge da ruggine e graffi e questo vale non solo per la carrozzeria, ma anche per le parti in plastica inclusi paraurti, parafanghi, coperture degli specchietti, montanti, ecc.

Come tocco finale, il RAV4 ha una grafica su misura sui lati che sembrano i graffi di un dinosauro Raptor, oltre a decalcomanie sul cofano e sulla piastra paramotore posteriore.

Nuove ruote e sospensioni rialzate

Oltre a questa appariscente livrea, il RAV4 monta un nuovo set di ruote KMC gommate con pneumatici Monsta Mud Warrior e abbinate a sospensioni sollevate di 2 pollici. Inoltre il Raptor Japan è dotato di un bull bar e di un paraurti posteriore e anteriore ridisegnati, senza griglia e senza badge.

Raptor non ha parlato di modifiche meccaniche, sotto il cofano dovremmo quindi trovare il motore a quattro cilindri da 2,0 litri di serie che produce 170 CV e 203 Nm di coppia, abbinato a un cambio CVT.