Toyota GR Yaris: due versioni ispirate al rally

Toyota è un marchio sempre più presente nelle competizioni, grazie al suo reparto Gazoo Racing (abbreviato in GR). Così, negli ultimi anni, il marchio si è fatto notare in molte discipline del motorsport, accumulando trofei nel WEC o nel Rally Dakar. Ma dove ha ottenuto più riconoscimenti è nel WRC. La sua GR Yaris ha infatti dimostrato di essere superiore alle rivali. Sia, prima, con il vecchio regolamento che, ora, con il nuovo Rally1. La stagione 2022 ne è l’esempio perfetto, con il titolo piloti e squadre portato a casa.

E la presenza di Toyota nelle corse è stata accompagnata da una nuova gamma di veicoli sportivi, raggruppati sotto la denominazione GR, come la GR Supra, la GR Yaris, la GR 86 o la GR Corolla.

Nel caso della GR Yaris questa monta un motore da 1,3 litri in grado di erogare, di serie, 261 CV. Inoltre monta un cambio manuale e dispone della la trazione alle quattro ruote, cosa ormai rara nel panorama automobilistico attuale e ancora di più nel suo segmento.

Firmate da due campioni del rally

Per celebrare il suo successo nelle strade e nelle corse e approfittando della celebrazione del Salone di Tokyo, Toyota ha presentato due edizioni speciali: la “GR Yaris Sébastien Ogier Edition” e la “GR Yaris Kalle Rovanperä Edition”. Entrambe le edizioni speciali montano il powertrain della Gr Yaris standard ma con una coppia maggiorata fino a 390 Nm (rispetto ai 360 Nm della versione normale), aumentandone così le prestazioni. Ma non si tratta semplicemente di due differenti pacchetti estetici, il marchio giapponese ha infatti contato sulla collaborazione e sulle indicazioni dei suoi due piloti nel WRC. Quindi ognuna conta con una messa a punto personalizzato al gusto di Ogier e Rovanperä.

Toyota GR Yaris Sébastien Ogier Edition

L’otto volte campione del mondo ha optato per un design estetico molto più sobrio e discreto, dai toni grigiastri.

“Non capita tutti i giorni di avere un’auto da strada che porta il tuo nome! Sono davvero entusiasta di avere la mia Toyota GR Yaris in edizione speciale”, ha scritto il francese sul suo account Twitter. “È stato un piacere aver partecipato al progetto e voglio ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti”.

Nuova Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera 2023

Il campione del mondo di rally in carica Kalle Rovanpera ha optato invece per un design più stravagante, con una combinazione di colori che include rosso, nero e bianco. Inoltre la sua versione presenta dettagli estetici specifici come il #69 (il suo numero), che compare su tutta la fiancata dell’auto.

“La GR Yaris Kalle Edition sarà presto disponibile! Grazie Mille a Toyota per averla resa possibile e avermi permesso di far parte di qualcosa di così speciale. Sono anche molto contento della livrea, disegnata da Liupakka Graphics”, ha dichiarato il giovane finlandese .