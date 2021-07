Toyota GR 86 Parts Concept: il tocco di Gazoo Racing

La divisione Gazoo Racing non ha perso tempo a mettere le mani sulla nuova Toyota GR 86 e ha presentato ufficialmente una serie di accessori disponibili per la coupé sportiva giapponese. Molte di queste parti erano state presentate già con la GR Parts Concept, svelata per la prima volta a metà giugno, ma solo ora il programma è stato completamente dettagliato con tutte le modifiche estetiche e dinamiche.

Una versione più radicale…

All’anteriore la GR 86 sfoggia un paraurti personalizzato con uno splitter esteso e varie appendici e rifiniture in fibra di carbonio, una configurazione che, secondo Gazoo, aumenta la deportanza anteriore, mentre un condotto di ingresso sopra la griglia funge da presa d’aria per il motore.

Le altre prese d’aria sono visibili anche sui passaruota anteriori e aiutano a rimuovere le turbolenze. Rispetto ai passaruota, sono stati allargati di 43 mm. Le modifiche proseguono anche sulle fiancate e includono minigonne aerodinamiche. La concept car monta ruote in alluminio forgiato, da 19 pollici, mentre al posteriore troviamo un diffusore in carbonio, un alettone e un sistema di scarico unico progettato per migliorare l’efficienza del motore.

…e una più sobria

Per quanto riguarda il secondo concept GR 86 presentato da Gazoo Racing, ha un design leggermente più sobrio ma presenta anch’esso una serie di nuove parti come un nuovo paraurti anteriore, minigonne laterali su misura, un nuovo paraurti posteriore e un sistema di scarico sportivo GR.

L’auto è inoltre dotata di prese d’aria sul laterale e sui parafanghi anteriori, un pronunciato spoiler sul cofano del bagagliaio e ruote forgiate da 19 pollici. Inoltre è stata disegnata una cornice unica per il coperchio del carburante. Le modifiche continuano sotto la carrozzeria e includono un kit di sospensioni unico con diversi ammortizzatori e molle. Gazoo Racing ha anche dotato il prototipo di un sistema frenante più potente.

Infine anche negli interni troviamo diverse modifiche tra cui varie rifiniture con un effetto in fibra di carbonio forgiato.