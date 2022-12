Il calendario WRC 2023: le tappe della nuova stagione

La FIA WRC World Rally Championship ha già definito le sue 13 tappe, con date, per il prossimo 2023. Il ritorno del rally in Nord e Sud America le grandi novità del calendario. Uno degli appuntamenti più eclatanti sarà il Rally d’Europa. Questo si terrà in tre paesi: Austria, Repubblica Ceca e Germania, si disputerà su asfalto ed è previsto per il mese di ottobre.

Le tappe del WRC 2023

Il calendario WRC 2023 va da gennaio a novembre a partire dal Gran Premio di Montecarlo, dal 19 al 22 gennaio, e dalla Svezia, a febbraio. A marzo ci si sposterà in Messico, a Guanajuato, gran Premio disputato su terra. Il primo evento su asfalto dell’anno sarà il Rally di Croazia (aprile) e si svolgerà ancora una volta nella capitale del paese, Zagabria. Seguiranno il Rally di Portogallo (maggio), Italia in Sardegna (giugno), Kenya (giugno), Estonia (luglio), Finlandia (agosto) e Grecia (settembre).

Fine stagione in Giappone

La tappa del Sud America prevede che il WRC ritorni a Concepción, in Cile, a settembre. Mentre il Rally d’Europa si svolgerà alla fine di ottobre, prima del Rally del Giappone, che ospiterà ancora una volta il finale della stagione, a novembre.

Il Calendario WRC World Rally Championship 2023