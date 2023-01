Nella gamma SUV della Casa giapponese la Corolla Cross si trova al di sotto della RAV4 sia in termini di dimensioni che di prezzo. Ma cosa possono fare i clienti quando hanno la prima ma preferiscono l’aspetto della seconda? Il tuner giapponese Rivai ha la soluzione e offre nuovo bodykit in stile RAV4 per la Toyota Corolla Cross in combinazione con una serie di accessori fuoristrada. Il tuning in questione è stato esposto al Tokyo Auto Salon.