Toyota Rav4 GR Sport: il SUV ibrido veste sportivo

La gamma della RAV4 si allarga con il debutto della nuova Toyota Rav4 GR Sport, allestimento sportiveggiante della Casa giapponese proposto anche su altri modelli della casa come Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR e sul pick-up Hilux. L’allestimento GR Sport risulta disponibile sia con la motorizzazione full hybrid che ibrida plug-in.

Toyota Rav4 GR Sport: allestimento sportivo

La Rav4 GR sport sarà disponibile sul mercato italiano alla fine di quest’anno e includerà una dotazione ricca e specifica per questa variante. Dal punto di vista estetico, la GR Sport sfoggia finiture in Piano Black che impreziosiscono sugli archi dei passaruota, cornici dei finestrini, inserti dei fendinebbia, a cui si aggiungono la griglia con il badge GR.

L’effetto scenico viene completato da cerchi in lega da 19 pollici a cinque razze. All’interno dell’abitacolo troviamo sedili sportivi, regolabili elettricamente, rivestiti in tessuto e pelle sintetica con cuciture in contrasto in argento. Il tutto personalizzato con il logo GR in rilievo sui poggiatesta. Il medesimo logo viene riportato sui tappetini e sul volante. La dotazione viene completata dal tetto panoramico.

Connettività e sicurezza

La vettura punta molto anche sulla tecnologia, come sottolineato dalla presenza del sistema d’infotainment con display da 10,5 pollici e strumentazione da 12,3 pollici. Tra gli ADAS troviamo il Toyota Safety Sense come l’Emergency Steering Assist e il dispositivo anti-collisione.

Motorizzazioni

La gamma motorizzazioni rimane invariata: si parte con il 2.5 litri full hybrid da 222 CV e al top di gamma troviamo l’ibrida plug-in da 306 CV, entrambe con trazione integrale AWD-i. Al momento, non ci sono aggiornamenti riguardo al prezzo di listino per l’Italia.