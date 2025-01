“Non sottovalutate mai il fascino di un motore tradizionale”, sembra suggerire Toyota con il suo ultimo sviluppo tecnologico, dimostrando che c’è ancora spazio per l’innovazione nel mondo dei propulsori termici. Il colosso giapponese ha infatti svelato un rivoluzionario motore turbo benzina da 2.0 turbo, capace di sviluppare fino a 400 CV per l’utilizzo stradale e addirittura 600 CV in configurazione da competizione. Il propulsore, presentato su una GR Yaris modificata con layout centrale, rappresenta solo l’inizio di una nuova famiglia di motori che spazierà da 1.5 a 2.0 litri di cilindrata.

Toyota ha ancora intenzione di stupire con un motore tradizionale

La versatilità è uno dei punti di forza di questo quattro cilindri, progettato per essere installato sia in posizione trasversale che longitudinale. Questo apre la strada a molteplici applicazioni future, dalla prossima generazione della Supra – che potrebbe così abbandonare l’attuale propulsore BMW – fino a potenziali revival di modelli storici come MR2 e Celica.

La scelta di Toyota appare controcorrente nel panorama automobilistico attuale, dominato dalla corsa all’elettrificazione. Tuttavia, secondo Hiroki Nakajima, CTO dell’azienda, questo progetto dimostra come sia possibile continuare a sviluppare motori termici ad alte prestazioni senza necessariamente ricorrere all’elettrificazione. Una decisione che potrebbe interessare anche altri costruttori, con Mazda già in lista tra i potenziali partner.

Un’offerta variegata, non solo elettrico o ibrido

L’approccio di Toyota conferma la volontà del marchio di mantenere un’offerta diversificata, bilanciando le esigenze di efficienza con il piacere di guida che solo un motore termico può offrire. Una strategia che strizza l’occhio agli appassionati delle sportive tradizionali, pur restando al passo con i tempi. Un guizzo che fa la felicità di tutti coloro amano le auto nude e crude, rumorose e cattive, dal gusto inequivocabile e insostituibile della benzina. Con un occhio al presente e al futuro, come è giusto che sia in un mondo attento anche all’ambiente.