“Se desiderate un’auto più durature, puntate su una Toyota.” Questo è il consiglio unanime dei meccanici dell’officina Accurate Automotive in Colorado, supportato dai dati di Consumer Reports, che posizionano il marchio giapponese tra i più affidabili al mondo.

Le auto più durature: la parola agli esperti

La affidabilità auto è da sempre un tema centrale per chi cerca un investimento sicuro nel settore. Mentre i produttori di auto tedesche vantano esempi iconici di longevità, come il leggendario taxi Mercedes che ha percorso 7 milioni di chilometri alle Canarie, o la Classe G, di cui l’80% dei modelli del 1979 è ancora in circolazione, sono le auto giapponesi a dominare le classifiche di durata e affidabilità.

Marchi come BMW, Audi e le americane Ford mantengono posizioni rispettabili, ma è Toyota a emergere costantemente come punto di riferimento. Secondo gli esperti, i suoi modelli hanno elevate probabilità di superare la soglia degli 800.000 chilometri, continuando a offrire prestazioni affidabili.

Tanti i modelli giapponesi

Il recente report di Consumer Reports (2000-2025) conferma questa tendenza, posizionando Toyota al terzo posto assoluto per affidabilità, preceduta solo da Subaru e dalla sua controllata Lexus. Tra i modelli, la Corolla ibrida si distingue come il più affidabile in assoluto.

Jake Fisher, responsabile dei test presso Consumer Reports, evidenzia come i modelli ibridi Toyota abbiano raggiunto livelli di affidabilità comparabili alle auto tradizionali, nonostante la maggiore complessità tecnologica, mantenendo al contempo un’eccellente efficienza nei consumi.