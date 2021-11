Toyota: le prossime novità della divisione sportiva GR

La gamma della divisione sportiva Gazoo Racing di Toyota non resterà limitata agli attuali modelli GR Yaris, GR86 e GR Supra. Infatti, sarebbero allo studio nuove declinazioni per Yaris e Supra, più l’inedita ‘hot hatch’ GR Corolla.

300 CV per la GR Corolla e la Yaris GRMN

La nuova Toyota GR Corolla sarà equipaggiata con il motore a benzina 1.6 Turbo a tre cilindri da 300 CV di potenza e 370 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale 6iMT a sei marce, nonché alla trazione integrale GR-Four. Tra le specifiche caratteristiche, invece, figureranno i cerchi in lega dedicati da 18 pollici di diametro, il differenziale posteriore con il doppio terminale di scarico e la massa di soli 1.340 kg. Inoltre, il suddetto propulsore sarà previsto anche per la prossima Yaris GRMN.

Anche la Supra GRMN in serie limitata

Per quanto riguarda la supercar Toyota GR Supra, l’anno prossimo dovrebbe adottare il cambio meccanico a sei rapporti. Per il 2023, invece, sarebbe in programma il debutto della Supra GRMN con l’unità a benzina 3.0 biturbo a sei cilindri in linea da 510 CV di potenza e prodotta in soli 200 esemplari. Infine, anche le nuove GR Corolla e Yaris GRMN sono attese per il 2023.