Toyota Supra: per il SEMA Show monta un V10 da 750 CV

La Toyota Supra è una delle vetture più amate dagli appassionati di tuning, ma quella attuale ha fatto storcere in naso a molti puristi per la parentela progettuale con la BMW Z4, così ci ha pensato il campione di drift Ryan Tuerk a riabilitarne la reputazione presentandola al SEMA Show di Lad Vegas con un cuore da F1.

Un V10 aspirato al posto del 6 cilindri sovralimentato

Il 6 cilindri sovralimentato era troppo educato per Tuerk che ha voluto mettere le mani su una Supra alla maniera di Dominic Toretto ma senza utilizzare il protossido d’azoto, piuttosto ha optato per un V10 aspirato preso in prestito dalle F1 e dalle vetture endurance del passato e capace di erogare ben 750 CV sulle ruote posteriori. Nel video potete ascoltare il sound che è letteralmente da brividi!

Cambio ad innesti frontali e carrozzeria rivista per contenere il peso

Per scaricare al meglio tutta questa potenza c’è un cambio ad innesti frontali Hollinger a 6 rapporti ed un nuovo differenziale posteriore per il quale è stato utilizzato quello della Ford Explorer come base di partenza. Anche la carrozzeria è stata oggetto di rivisitazioni con passaruota allargati e alleggerimenti che hanno portato il peso a soli 1.133 kg.

Prestazioni sconosciute ma tanta potenza bruta

Con questi cambiamenti è semplice immaginare come la Supra sia diventata ulteriormente performante, e persino Toretto, alias Vin Diesel, potrebbe volerne una per la saga di Fast&Furious. Al momento, non si conoscono le reali prestazioni, ma a giudicare dal freno a mano specifico è chiaro che deve essere rapidissima nel mettersi di traverso.