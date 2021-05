Toyota GR Supra Jarama Racetrack: prezzo da 66.900 euro

La gamma italiana della Toyota GR Supra è stata ampliata alla versione speciale Jarama Racetrack Limited Edition in serie limitata, in vendita al prezzo di 66.900 euro. Infatti, per il mercato europeo sono previsti solo novanta esemplari numerati, in omaggio alla sigla A90 del relativo modello. Confermato il motore a benzina 3.0 Turbo a sei cilindri in linea da 340 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico ad otto rapporti e dotato del dispositivo Launch Control che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi.

Caratteristiche specifiche

Esteticamente, la nuova Toyota GR Supra Jarama Racetrack Limited Edition è riconoscibile per l’esclusivo colore Horizon Blue della carrozzeria, i cerchi in lega forgiati da 19 pollici di colore nero opaco e le pinze dei freni di colore rosso. L’abitacolo, invece, è caratterizzato dagli interni in Alcantara di colore nero con le cuciture a contrasto di colore blu, nonché dall’inserto in fibra di carbonio sul cruscotto con il numero dell’esemplare e lo specifico logo a forma del circuito giapponese di Jarama.

Dotazione di serie al top

La meccanica della nuova Toyota GR Supra Jarama Racetrack Limited Edition prevede anche l’impianto frenante Brembo con le pinze anteriori in alluminio a quattro pistoncini e i freni a disco anteriori ventilati da 348 millimetri di diametro, le sospensioni adattive variabili nelle modalità Normal e Sport, il differenziale attivo e lo sterzo sportivo.

La dotazione di serie, invece, è completa di sedili sportivi riscaldabili e regolabili elettricamente con la funzione memoria, navigatore satellitare 3D, smartphone integration con Apple Car Play e Google Android Auto, Supra Connect e impianto audio a dieci altoparlanti. Infine, sarà previsto anche il pacchetto Super Safety+ con vari dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida.