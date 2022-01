Toyota GR Yaris recupera una Porsche 911 sulla neve [Video]

Un video mostra una Toyota GR Yaris impegnata a soccorrere una Porsche 911 della serie 992, finita in una scarpata. Il conducente della supercar tedesca, a causa del fondo innevato, ha perso il controllo del mezzo, piombando fuori strada. Per fortuna non si è fatto male. L’esperienza, comunque, lo ha segnato.

C’è poco da meravigliarsi: quando si guida sul manto bianco si è costretti a fare i conti con un’aderenza precaria, che rende più difficile la marcia.

Forse il tizio con la Porsche 911 rossa si è fidato troppo delle sue doti di pilotaggio e, magari, ha perso il controllo mentre si stava concedendo qualche derapata. Solo i presenti sanno come sono andate realmente le cose. Resta il fatto che la vettura tedesca è finita su un fosso, ai margini di una strada innevata della Polonia. Appurato che nessuno si è fatto male, è iniziata un’azione di gruppo per cercare di recuperare l’iconica sportiva di Stoccarda.

Il grosso del lavoro è stato assegnato a una Toyota GR Yaris, ma le cose non sono andate subito bene. Gli sforzi iniziali hanno mancato l’obiettivo. La piccola belva giapponese, anche se potente e con trazione sulle quattro ruote, non ha dalla sua un peso che possa agevolarla nell’impresa. Il grip precario fa il resto. Alla fine, però, l’auto nipponica è riuscita a completare l’opera, con l’aiuto di tanta gente e dello stesso proprietario della Porsche 911.