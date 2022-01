Porsche 911: doppia ipotesi per la Sport Classic

Il prossimo mese di febbraio sarà svelata la nuova Porsche 911 Sport Classic, versione speciale dell’attuale modello 992. Prodotta in serie limitata, sarà riconoscibile per lo stile in linea con la sportiva declinazione Turbo e i cerchi in lega Fuchs dal design retrò.

Come la Carrera GTS o la Turbo?

Stando alle indiscrezioni, sarebbero al vaglio due ipotesi per la nuova Porsche 911 Sport Classic. Infatti, dovrebbe rappresentare il modello “alter ego” della Carrera GTS da 480 CV di potenza e 570 Nm di coppia massima, prodotta in circa 2.000 esemplari. Tuttavia, per evidenziare l’esclusività, potrebbe adottare il motore a benzina 3.8 Boxer biturbo della 911 Turbo, ma depotenziato a 550 CV, mentre la produzione sarebbe limitata a sole 250 unità.

Votata alla massima sportività

In entrambe le ipotesi, la nuova Porsche 911 Sport Classic modello 992 avrà la massa alleggerita rispetto alla configurazione standard da cui deriverà. Infine, la meccanica sarà votata alla massima sportività, perché comprenderà solo il cambio meccanico e la trazione posteriore.