Manovre di parcheggio da Guinness dei Primati [Video]

Parcheggiare l’auto è una delle fasi meno esaltanti dell’esperienza di guida. Su alcuni, le manovre per posizionare il proprio mezzo nell’area di sosta produce la stessa tensione di un complesso esame universitario. Il video collegato a questo post, invece, mostra dei tizi che sanno posteggiare il veicolo in modo istantaneo e molto scenografico.

Stiamo parlando di stuntman, in grado di eseguire manovre ai limiti della realtà. A loro bastano pochissimi centimetri di margine per posizionarvi il mezzo a colpo secco. Sono dei piloti eccezionali, capaci di manovre straordinarie. Le loro imprese sono entrate nel Guinness dei Primati. Nel filmato sono raccolti alcuni esempi dell’arte portata in dote.

Il primo spezzone riguarda un camion, che il pilota acrobatico cinese Zhang Hua ha parcheggiato in parallelo, fra altri due mezzi pesanti, con una manovra decisa, in presenza di margini molto risicati. Roba da manuale, specie in considerazione delle alte masse in ballo.

Ancora più spettacolare la manovra compiuta dal pilota britannico Alistair Moffat, che avendo a disposizione uno spazio superiore di soli 34 centimetri rispetto alla lunghezza della sua vecchia Mini, è riuscito a parcheggiarla in modo istantaneo, dopo un’acrobazia giunta al termine di un marcia ortogonale ad alta velocità in retromarcia. Anche qui un record.

Poi il video propone il parcheggio triplo in parallelo messo a segno da tre suoi colleghi, con altre Mini, avendo soli 60 centimetri in più della somma della lunghezza del trio di auto. Sempre nel filmato si vede il record successivo dello stesso tipo, messo a segno in Cina, con appena 59 centimetri di margine complessivo a disposizione. In questo caso il primato è stato raggiunto in modo ancora più fluido nell’esecuzione.

Alistair Moffat è entrato nel Guinnes World Records anche con un’altra impresa, relativa al parcheggio parallelo in derapata, al volante di un’Abarth 124 Spider, avendo a disposizione solo 99 centimetri in più della lunghezza del suo veicolo. Lui, con una Fiat 500C, è riuscito a segnare un altro primato, parcheggiandola in uno stallo grande 7.5 centimetri in più dell’utilitaria torinese. A voi le immagini. Buona visione!