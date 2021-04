Parcheggio con incidente per Richard Hammond, ma è fiction [Video]

Una sequenza di urti contro le altre vetture in sosta disegna il video su modo di parcheggiare disastroso inscenato da Richard Hammond per una delle prossime puntate di “The Grand Tour“. Le manovre dell’ex presentatore di Top Gear sono state notate (e filmate) da alcuni passanti, colpiti dai ripetuti e violenti contatti contro le altre auto.

Una di queste, nello specifico una Citroen Saxo, è stata spinta a più riprese con le ruote fumanti, nel tentativo di collocare fra le strisce la vecchia Renault Scenic del protagonista. Il siparietto è andato in scena nella cittadina di Crickhowell, in Galles, dove uno dei residenti ha allertato la polizia. Solo dopo è emerso ciò che effettivamente stava succedendo.

Probabilmente il segnalatore non aveva riconosciuto Richard Hammond e non si era reso conto di cosa ci fosse dietro. Come già scritto, lo sketch dovrebbe essere offerto alla visione del pubblico in uno dei prossimi appuntamenti di “The Grand Tour“, servizio on demand relativo ai motori di Amazon Prime Video. A voi il filmato.