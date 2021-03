La nuova Toyota Supra, la quinta generazione dell’iconica vettura sportiva giapponese, è stata introdotta sul mercato poco più di un anno e mezzo fa. Una proposta esclusiva, con poche concorrenti all’interno della sua nicchia di mercato. Tuttavia la Casa giapponese ha voluto rendere il modello ancora più speciale con l’arrivo di un’edizione limitata a sole 90 unità, che sarà disponibile per alcuni mercati europei nella primavera del 2021. Il nome, Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition, deriva dall’iconico circuito spagnolo dove la stampa internazionale specializzata ha potuto provare per la prima volta la vettura.

Un esemplare da collezione

Dal punto d vista estetico sfoggia elementi di design unici ed esclusivi che la rendono un esemplare da collezione, vista anche la produzione limitata a sole 90 copie . La Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition è rifinita in Horizon Blue con cerchi in lega neri opachi da 19 pollici e pinze dei freni rosse. All’interno troviamo inserti sul cruscotto in fibra di carbonio, il numero che indica l’unità della serie limitata, una silhouette della pista di Madrid e il logo Toyota GR Supra. Il rivestimento, in Alcantara nera, include cuciture blu in tinta con la carrozzeria.

Con il 6 cilindri da 340 CV

Questa edizione speciale della Toyota GR Supra è equipaggiata con il motore più potente della gamma: il sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri che sviluppa 340 CV di potenza e una coppia massima di 500 Nm. Quest’unità è abbinata a un cambio automatico a otto rapporti con convertitore di coppia che invia la potenza esclusivamente all0asse posteriore. Passa da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e raggiunge una velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h.

Dotazione di serie

Tra le sue dotazioni di serie troviamo il navigatore con cartografia 3D, Apple CarPlay e Android Auto, servizi connessi Toyota GR Supra Connect e un sistema audio con dieci altoparlanti. Viene inoltre offerto il pacchetto di sicurezza Toyota Safety Sense + con un massimo di sette diversi assistenti di sicurezza. Per quanto riguarda il telaio, monta sospensioni adattive, differenziale attivo, sterzo con regolazione sportiva e freni Brembo con pinze in alluminio a quattro pistoncini che mordono dischi ventilati da 348 mm nell’avantreno.

La nuova edizione speciale limitata della Toyota GR Supra sarà disponibile su alcuni mercati europei durante tutta la primavera del 2021, con date che varieranno a seconda dei paesi. Per il momento non p stato specificato nessun prezzo.