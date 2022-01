TIR scatena un incidente multiplo sulla neve [Video]

Quando si viaggia in strada, con la neve a rivestire il manto di asfalto, i rischi si spingono più in alto, per la scarsa aderenza. L’incidente illustrato dal video mostra a cosa si può andare incontro. In generale si sconsiglia di mettersi al volante quando le condizioni ambientali sono critiche, ma a volte il dovere chiama e non si può evitare. Fondamentale, in casi del genere, l’uso di tutte le possibili precauzioni. A volte, però, anche ai guidatori più bravi e ligi alle regole può succedere l’imprevisto.

Con la neve il grip cala in modo importante, aumentando la possibilità di qualche perdita di aderenza. Nel filmato possiamo vedere cosa è successo di recente in un’autostrada del Minnesota. Qui ha preso forma un tamponamento multiplo sul manto bianco. Il primo mezzo a perdere il controllo è stato un TIR, che si è intraversato sulla carreggiata, colpendo col rimorchio un SUV appena davanti. Il pick-up alle spalle non è riuscito ad evitare l’ostacolo, rimbalzando sull’erba.

Un altro camion, poco dopo, è riuscito solo ad attutire il colpo col rimorchio del primo TIR, dopo un abile rallentamento. Poi è toccato a un SUV finire fuori strada per evitare il crash. Sembrava graziato, ma un terzo mezzo pesante non è riuscito a frenare in tempo la sua corsa, piombandogli addosso e colpendo anche gli altri SUV fermi sulla scena dell’incidente multiplo. Per fortuna nessuno si è fatto male. Solo qualche disagio aggiuntivo alla circolazione, prodotto dalla chiusura, per oltre due ore, delle corsie dell’autostrada. A voi il video.

Fonte | Carscoops