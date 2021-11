All’asta la Toyota pick-up di “Ritorno al Futuro”

Il mondo del cinema ha la straordinaria capacità di trasformare in icone alcune vetture protagoniste dei film più famosi. Pensando alla trilogia di “Ritorno al futuro” viene naturale la connessione con la DeLorean, diventata una delle auto più celebri della settima arte. Nella saga hollywoodiana di Robert Zemeckis, interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, si è ritagliata uno spazio anche un’altra vettura: la Toyota SR-5.

Il pick-up giapponese non è certo paragonabile alla DMC-12 con porte ad ali di gabbiano usata dal Dr. Emmett “Doc” Brown come base per la macchina del tempo, ma la sua comparsa in quella serie di film ha lasciato il segno. Nelle scorse ore è stato battuto all’asta un esemplare, che la riproduce fedelmente in ogni dettaglio. Non sappiamo ancora quale sia stato il prezzo di aggiudicazione, ma poco importa.

Qui contano i ricordi che questa Toyota SR-5, anche se replica, suscita negli amanti dell’arte cinematografica. Pare che l’esemplare originale fosse piaciuto anche a Ronald Reagan, Presidente degli Stati Uniti d’America dal 1981 al 1989. Conoscete un ammiratore più altolocato di lui?