Un tesoro nel fienile: ritrovate decine di prestigiose auto storiche [Video]

Le storie di auto storiche da sogno abbandonate nei fienili sembrano favole per bambini, ma esistono nella realtà. Anche oggi è possibile imbattersi in collezioni di modelli speciali, lasciati al loro destino. Lo youtuber Imstokze è riuscito a scovare una raccolta di gioielli a quattro ruote, consumati dall’incuria, dallo scorrere del tempo e da fattori ambientali.

Ci sono Porsche (911 e 356), Bentley, Jaguar, MG, Triumph, Aston Martin, Lotus, AC Cobra ed altre ancora. Molti esemplari si trovano sotto il tetto del capannone, altri fuori dal fienile. Purtroppo le riprese non sono di elevata qualità, ma non si fatica a comprendere il tenore delle auto storiche rinvenute. Teatro delle riprese, una zona non meglio definita del suolo britannico. Vedere questi autentici tesori a quattro ruote in stato di completo abbandono è una cosa che fa male agli appassionati.

Il cuore corre alle emozioni che simili “giocattoli” potrebbero regalare in forma statica e dinamica, se ben custoditi. La mente pensa invece al valore economico bruciato con questa trascuratezza. Difficile capire le ragioni di tutto ciò: nel caso specifico non si hanno informazioni che consentano di inquadrare meglio la storia. Immagino che qualche grosso collezionista ci abbia già messo un occhio, anche se le auto storiche scovate hanno bisogno di un restauro completo. A voi le immagini.