Tesla usate: ecco come funziona la piattaforma ufficiale

In questo particolare periodo storico i tempi di attesa per un’auto nuova possono diventare biblici, specie se parliamo di una Tesla. Basti pensare che per una Tesla Model 3 è necessario attendere il prossimo anno, mentre per una Model Y bisogna aspettare un po’ meno, ovvero nel periodo tra ottobre e dicembre 2022. Chi non può o non vuole aspettare ha solo due strade da percorrere, ovvero trovarne una in pronta consegna, cosa più unica che ora, oppure consultare il mercato dell’usato.

Tesla usate: analizzate e controllate dall’assistenza

In quest’ultimo caso è possibile sfruttare un nuovo programma dedicato alle auto di seconda mano gestito dalla rete ufficiale Tesla. Le vetture in questione sono quelle che vengono permutate dai clienti della Casa americana con l’obiettivo di acquistarne una nuova.

Queste auto vengono analizzate e controllate dal servizio assistenza della Casa americana per certificare lo stato delle vetture. Una volta eseguiti questi test, le auto vengono inserite su una piattaforma online dedicata e risultano visibili all’eventuale clientela. Quest’ultima, dopo aver trovato l’auto che corrisponde alle proprie esigenze, può usufruire della consegna immediata, o al massimo entro qualche giorno.

Tesla usate: Autopilot gratis

Oltre alle verifiche di rito, le vetture usate in vendita vengono aggiornate con l’ultima versione software e, come se non bastasse, sono equipaggiate gratuitamente del sistema Autopilot avanzato. Ricordiamo che questo optional ha un costo di ben 3,800 euro sui modelli Model 3 e Model Y e prevede il cambio corsia automatico, la navigazione con pilota automatico, il parcheggio automatico e Summon.

Garanzia estesa

Tutte le Tesla usate vendute tramite la piattaforma godono della parte residua della garanzia estesa, che ha una durata totale di 4 anni o 80.000 km. Se il periodo di questa garanzia risulta scaduto, i veicoli risultano automaticamente coperti per un periodo di 12 mesi o 20.000 km.