Tesla a fuoco in un cantiere dopo una lunga sosta [Video]

Un video girato dai pompieri di Sacramento (California), mostra una Tesla avvolta dalle fiamme nel parcheggio di un cantiere di demolizione, dove era in sosta da tempo, dopo un incidente stradale in cui era stata coinvolta. Ignote le cause del rogo, che però ha fatto faticare le proverbiali sette camice ai soggetti intervenuti. Non stupisce il fatto che le auto elettriche, quando si trasformano in palle di fuoco, siano difficili da trattare. In alcune circostanze, basta una singola cella surriscaldata della batteria per propagare il fenomeno alle celle circostanti, dando vita a fenomeni incontrollati.

Cosa ha scatenato le fiamme?

Nel caso in esame, pare che la Tesla protagonista dell’episodio che vi stiamo raccontando non sia finita nel deposito di rottami con lesioni alle batterie. Quindi è difficile capire come il rogo abbia preso forma. Gli addetti ai lavori fanno sapere che forse sarà impossibile stabilire cosa lo abbia scatenato, per l’entità dei danni subiti dall’auto elettrica di Palo Alto, ridotta praticamente in cenere.

Una fossa per la Tesla ha risolto il problema

Dicevamo che gli uomini della Metro Fire di Sacramento hanno faticato moltissimo a domare le fiamme. Gli strumenti ordinari di intervento, come sottolineano i colleghi di Carscoops, non sono bastati ad estinguere l’incendio. Così i pompieri sono stati costretti a costruire una fossa, dove inserire la Tesla, per poi sommergerla nell’acqua, al fine di raffreddare i componenti caldi. Solo a quel punto l’obiettivo dello spegnimento è stato raggiunto, dopo oltre un’ora di operazioni antincendio.

Nuove sfide per i vigili del fuoco

Per fortuna non si sono registrati feriti. Anche se molte aziende stanno lavorando per creare delle batterie che riducano notevolmente la possibilità di instabilità termica, attualmente il problema ha una sua rilevanza. Ci si interroga su come i pompieri si adatteranno a questa nuova sfida nel tempo. Penso infatti che costruire delle fosse ogni volta che un’auto elettrica va a fuoco non sia la soluzione più pratica e veloce per risolvere la questione.