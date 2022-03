Tesla Model S punta alle stelle ma si schianta al suolo [Video]

Il conducente di una Tesla Model S è il protagonista del video odierno, diventato virale in rete, non certo per la qualità della prova offerta. Teatro delle riprese è la città di San Francisco, perla californiana nota anche per le sue strade in pendenza. Qui si è consumato lo stupido show del tizio al volante dell’auto elettrica di Elon Musk, fatta scollinare in modo assolutamente folle su un’altura del luogo.

L’uomo, forse pensando di raggiungere nello spazio la Tesla Roadster lanciata con il razzo Falcon Heavy di SpaceX, ha preso di mira le stelle, fiondandosi a grande velocità sul dosso. Nel passare dalla sezione in salita a quella in discesa della strada residenziale scelta per la “performance”, ha spiccato il volo. Superfluo dire che l’atterraggio è avvenuto in modo brusco, con un violento impatto al suolo della Tesla Model S. Quest’ultima ha portato con sé diversi bidoni della spazzatura, prima di finire la sua corsa contro una Subaru Forester.

L’utente Alex Choi ha condiviso su Instagram un paio di video che mostrano la dissennata impresa. Il salto, stupido e pericoloso, viene proposto da due diverse prospettive di osservazione. Per fortuna nessuno si è fatto male. Illesi l’autista e i passeggeri della Tesla Model S, ma poteva finire molto male, sia per loro che per il pubblico. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se qualche residente dell’area si fosse trovato in strada, magari per buttare l’immondizia.