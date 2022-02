Tesla Model Y in aquaplaning: catastrofe evitata per miracolo [Video]

Brutta disavventura, ma a lieto fine, per gli occupanti di una Tesla Model Y e per chi l’ha incrociata lungo il cammino, dopo una perdita di aderenza per acquaplaning dell’auto elettrica americana. Il video mostra come, miracolosamente, sia stata evitata una possibile strage. Scorrendo i fotogrammi si vede come, a un certo punto delle riprese, il SUV della casa di Palo Alto finisca fuori controllo, per il “galleggiamento” del mezzo sullo strato d’acqua.

Complice la velocità eccessiva rispetto allo scenario ambientale, l’aquaplaning è inevitabile. A quel punto la Tesla Model Y va per i fatti suoi, come qualsiasi altra auto nelle stesse condizioni. Dopo la prima giravolta invade la corsia opposta, affollata di mezzi, cui taglia la traiettoria. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su un esito tutto sommato indolore della vicenda, ma per fortuna è stato così. Nessun contatto grave e nessun ferito per chi sedeva a bordo dell’auto elettrica di Palo Alto, il cui abitacolo si è dimostrato adeguatamente protettivo. A voi le immagini.