Tesla Model S si schianta contro il bus: distrazione o errore dell’Autopilot?

A Newport Beach, in California, una Tesla Model S di colore bianco è finita sotto un autobus, dopo averlo tamponato. L’incidente è avvenuto qualche giorno fa, intorno alle 7:25 ora locale. Non sono state comunicate le cause del grave sinistro: data l’ora, il bagliore del sole potrebbe avere avuto un ruolo, oppure potrebbe essersi trattato di una distrazione del conducente. Essendo una Tesla, c’è anche la possibilità che sulla vettura in quel momento fosse attivato l’Autopilot e che l’impatto possa essere correlato alla mancata reazione del guidatore “umano”.

Sono purtroppo abbastanza frequenti i casi in cui i conducenti si affidano totalmente al sistema di guida semiautonoma di Tesla – pratica vietata dalla legge e fortemente contrastata dalla stessa Casa – con conseguenze gravi ed a volte anche fatali. In questo caso non sappiamo se quest’ultimo sistema stesse funzionando quindi è difficile fare delle valutazioni.

Dalle informazioni riportate dai quotidiani locali, sembra che alcune persone siano rimaste ferite. Una di esse è stata trasportata in ospedale. Speriamo che non sia nulla di grave. Questo è ciò che conta veramente. Al resto c’è rimedio. I vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dei fatti, hanno condiviso su Facebook alcune foto del crash: si nota la parte anteriore della Tesla Model S completamente distrutta.

Vista l’entità dei danni, è probabile un impatto ad alta velocità, ma saranno gli inquirenti a stabile l’esatta dinamica. Secondo le prime valutazioni degli addetti ai lavori, un abbaglio potrebbe aver avuto un ruolo nella collisione. Nel post dei vigili del fuoco si legge:

Quando guidi al mattino presto o nel tardo pomeriggio, tieni conto del riverbero del sole, rallenta e lascia più spazio.

This morning at approximately 7:25, 9 NBFD units responded to a Declared MCI on East Coast Highway and Cameo Shores.19… Posted by Newport Beach Fire Department on Saturday, December 11, 2021

Foto | profilo Facebook di Newport Beach Fire Department