Tesla Model S Plaid: va sott’acqua e funziona ancora [Video]

Una Tesla Model S Plaid si è resa protagonista di un’impresa insolita, messa a segno dallo youtuber Chillin’ with Chet. La berlina elettrica ad alte prestazioni della casa di Paolo Alto, che vanta una potenza di oltre 1000 cavalli, ha attraversato un piccolo lago artificiale, in stile sottomarino. Alla fine della sfida, non ha accusato particolari problemi. Andiamo però con ordine.

Chet aveva già provato a superare la prova in un precedente test, ma l’auto era rimasta a galla sullo specchio d’acqua. Per questo, al secondo tentativo, ha deciso di zavorrarla in modo importante. Così la vettura è riuscita a muoversi con le ruote a contatto col fondo del laghetto, raggiungendo l’altra sponda. Primo esame superato. Restava da verificare se dopo questa immersione, la Tesla Model S Plaid fosse ancora in grado di funzionare al meglio. La prova è stata effettuata il giorno dopo, con l’auto ormai completamente asciutta. Il responso? Positivo. Facile pensare che anche ad Elon Musk abbia gioito per la nuova pubblicità a costo zero.

Ricordiamo che la Tesla Model S Plaid gode della spinta di tre motori elettrici, in grado di sviluppare una potenza combinata di 1020 cavalli. Le prestazioni sono al top. Basti dire che l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in soli 2″1, mentre la velocità massima si spinge a quota 322 km/h. Notevole l’efficienza aerodinamica, con un Cx di appena 0,208.