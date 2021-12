Tesla Arcade: ora si può giocare ad auto in movimento ed è un problema

I proprietari di Tesla non sempre usano bene la tecnologia evoluta delle loro auto. Lo abbiamo visto in alcune circostanze. Ora il ventaglio delle tentazioni potenzialmente pericolose che si aprono alla tentazione dei guidatori meno disciplinati cresce. Per molti anni l’avanzato sistema di infotainment della casa di Palo Alto consentiva l’accesso ai giochi sono quando il veicolo era fermo. Ora, però, è stato introdotto un aggiornamento software che permette di giocare anche con l’auto in movimento.

Prima dell’avvio del gioco si legge un avviso che impone di confermare di essere dei passeggeri, perché l’opzione è riservata solo a loro, ma questo non impedisce ai guidatori più dissennati di “raccontare” una cosa falsa e di entrare in azione come player. Il proprietario di una Tesla Model 3 ha presentato un reclamo alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dopo aver visto un video su YouTube che mostrava dei conducenti impegnati a giocare sullo schermo dell’infotainment. Questo, a suo dire, è assolutamente folle. Si rischiano tanti incidenti.

Oltre ai pericoli connessi al gioco diretto da parte del guidatore, ce ne sono altri di natura indiretta: vista la presenza di alcune funzioni chiave del veicolo nel sistema di infotainment, i conducenti potrebbero essere facilmente distratti dai giochi dei passeggeri. La NHTSA ha confermato che sta esaminando la questione, anche se deve ancora aprire un’indagine formale.

