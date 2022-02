Tesla Cybertruck: la divertente parodia sul pick-up elettrico [Video]

Un tuffo nelle risate, ogni tanto, fa bene e serve a tirare su il morale. Il video odierno, che offre una parodia della Tesla Cybertruck, aiuta in questa impresa. Protagonista è un veicolo di piccole dimensioni, che imita per sommi capi le fattezze del gigantesco pick-up elettrico di Elon Musk, la cui commercializzazione è in ritardo sulla tabella di marcia inizialmente prevista.

Lo stravagante veicolo della casa di Palo Alto si presta a sceneggiature e ricostruzioni ironiche. Il filmato odierno lo conferma. Protagonista delle riprese è il Tesler SiberTruck, che scimmiotta il veicolo originale, ma in scala. Si tratta di una fantasiosa versione artigianale, usata da un tizio muscoloso e pieno di energia che, con fare comico, regala un’abbuffata di ironia, simulandone una prova.

Già l’immagine del mezzo fa ridere, perché sembra da cartone animato (ma anche la vera Tesla Cybertruck non scherza su questo fronte). A fare il resto ci pensa il protagonista della recensione, che prende in giro le tecnologie e le dotazioni del modello di Elon Musk, dai sistemi di sicurezza alla strumentazione. Le risate sono assicurate. Buona visione!